La mañana de este lunes, en su balance covid-19 digital, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó el hallazgo de 5.844 contagios nuevos de covid-19, 3.097 de ellos sintomáticos.

Con el resultado del día el total de activos suma su tercera jornada nuevamente sobre la barrera de los 30 mil (sábado 31.515, domingo 33.834 y hoy 34.642).

La RM nuevamente dominó la tabla diaria con 1.519 casos y 8.778 activos.

En cuanto a incidencia Chile tiene hoy 174,7 activos por cada 100 mil habitantes, lo que en Atacama llega a 603,1.

“La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -3% y -16% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y doce lo hacen en las últimas dos semanas”, indicaron desde el Minsal en un comunicado.

“De los 5.844 casos nuevos, 33% se diagnostica por test de antígeno, un 45% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 24% de los notificados son asintomáticos”, detallaron.

Positividad, muertes y UCI

Por su parte, y con el análisis de solo 28.943 exámenes en 170 laboratorios, la positividad nacional de la PCR se fijó en 13,44%.

Así, Chile suma 55 días consecutivos con positividad PCR por sobre los dos dígitos.

Si no fuera por el 9,65% del 31 de mayo hoy se hablaría de 62 días sobre esa marca.

Por región, Antofagasta lideró la tabla del día con 19,08%.

Además, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) sumó 51 muertes, con lo cual el total de defunciones ligadas a la pandemia escaló a 59.383, entre 47.801 confirmadas y 11.582 sospechosas.

Eso sí, en un principio, el ministerio informó debido a un error en una gráfica 80 muertes, ya que sumó las de ayer y hoy.

Chiques… porfa. Rigurosidad.

Son 51 fallecidos, no 80.

Ayer fueron 29… sumaron los del domingo también. Y no porque sean menos, son pocos. Es altísimo en número de fallecidos. pic.twitter.com/LHrgDRYVPP — Carlos Troncoso Phillips (@carlostph) July 25, 2022

Finalmente el sistema integrado por la pandemia tiene una ocupación del 85,57% con 2.011 camas críticas habilitadas, 290 de ellas disponibles.

En UCI hay 179 internados por un cuadro grave de covid-19, 100 de ellos en ventilación mecánica.

No olvide que las vacunas no evitan el contagio, sino que reducen las posibilidades de desarrollar un cuadro grave o de morir por el virus. No caiga en campañas de desinformación.

Revise la infografía oficial del día

Lea el balance covid-19 para este lunes 25 de julio de 2022