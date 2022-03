El líder de la Coordinador Arauco-Mapuche (CAM), Héctor Llaitul, dio una entrevista a un medio extranjero, donde se refirió a la llegada del nuevo gobierno de Gabriel Boric, asegurando que no observa grandes diferencias con administraciones anteriores.

Llaitul habló con el medio español Berria, que se enfoca en el País Vasco, donde aseguró que Boric está realizando una “parafernalia”, pero que mantienen las políticas extractivistas y que eso sólo lo puede resolver un “gobierno revolucionario”.

“No va a ocurrir absolutamente ningún cambio en lo fundamental. Como no lo hubo, para nosotros, cuando se fue Pinochet. Han pasado más de 30 años de pseudogobiernos democráticos y no ha habido devolución del territorio. Boric está haciendo toda una parafernalia, pero las políticas extractivistas no se han detenido ni siquiera han mermado. No tienen la fuerza ni la tendrán para hacer frente al sistema de dominación que existe en esta parte del Wallmapu”, indicó.

Consultado sobre cómo experimentó la victoria de Boric en las últimas elecciones, aseguró que le “da lo mismo”, pues lo considera similar a José Antonio Kast y agregó que el presidente de Chile está poniendo en puestos de seguridad a “gente que organizó la represión en tiempos de Bachelet”.

“Me de la mismo. Boric y Kast representaban las dos caras de una misma moneda, ya lo dijimos en un comunicado. Nada cambiará, Vamos a seguir teniendo un estado militarizado, criminalización y persecución… En materia de seguridad están poniendo en puestos clave a la misma gente que organizó la represión en tiempos de Bachelet. Son señales de cómo viene la mano”, sostuvo.

En la misma línea, al ser preguntado sobre la posibilidad de dialogar con el gobierno de Boric, asegura que lo ve complejo, pero que como CAM están acumulando fuerzas para tratar con el Estado chileno.

“Por ahora lo veo difícil (dialogar), pero acumulamos fuerzas para ser un gran estamento de nuestro pueblo. Cuando tengamos la fuerza suficiente para tratar con el Estado, puede ser. Pero será para hablar de devolución del territorio, o no será. Creemos que este es el tiempo para hacer debate y por eso vamos a publicar en breve un libro llamado Chem Ka Radikuam un texto que recoge nuestro pensamiento y acción”, aseguró.