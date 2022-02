El senador Jorge Pizarro presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones, luego que se viralizara una imagen tomando sol en la terraza de un departamento en Vitacura.

Según publica La Tercera, la denuncia del senador DC acusa “un flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando mi privacidad e intimidad”.

Por lo anterior, el parlamentario invocó el artículo 161-A del Código Penal, respecto a delitos contra la privacidad, buscando sanciones de cárcel y multas para los responsables de la fotografía, y de quienes la hayan difundido.

Y si bien la investigación no ha arrojado aún resultados, el parlamentario apuntó a uno de los dueños de las conocidas tiendas Hites, además del diputado electo, Gonzalo de la Carrera.

La sospecha contra Hites

En la denuncia, Pizarro aseguró que tras bañarse en la piscina, se instaló en una reposera que podía ser vista sólo desde el interior del edificio.

Sin embargo, relata, le llamó la atención un sujeto que se asomó desde los espacios comunes hacia donde se encontraba descansando.

“Mientras estaba descansando, diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Horas más tarde, ya en casa de su hijo, supo de la fotografía que era ampliamente difundida en redes sociales, con una toalla en su cintura leyendo mensajes en su celular.

“Me percaté en forma inmediata que dicha imagen fue tomada esa misma tarde por alguien que se asomó por el muro para mirar al interior del departamento, recordando en ese momento al sujeto que portaba el gorro azul, y que divisé mirando hacia el interior de la terraza”, agrega Pizarro.

Tras consultar con el conserje del edificio, éste le confirmó que esa tarde “el señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que actualmente se encuentra a la venta o arriendo”.

Y precisamente, uno de ellos usaba un gorro azul y una polera o camisa oscura, tal como la persona que fisgoneó hacia la terraza.

“Además, el señor Andrés Hites le consultó si quien estaba tomando sol era efectivamente el senador Pizarro, respondiendo el conserje afirmativamente”, agrega.

Denuncia apunta a Gonzalo de la Carrera

Asimismo, el parlamentario pidió tomar declaración a Gonzalo de la Carrera, quien pese a no viralizar la imagen, comentó lo sucedido a través de Twitter.

“La declaración del señor de la Carrera resulta necesaria con el objeto de que indique el nombre de las personas que le hicieron llegar la imagen obtenida ilícitamente”, agrega.

Consultado al respecto por La Tercera, el parlamentario electo aseguró que la imagen se la compartieron por Whatsapp, pero que no la subió, acusando un “aprovechamiento político”.

“En efecto, me llegó por Whatsapp, pero el involucrarme en esto es un aprovechamiento político”, respondió

“Yo no la postié ni nada, sólo comenté después de verla, no distribuí nada, aclaré que aunque tuviera la foto original la subiría ”, señaló.