Polémica causaron los dichos del abogado Raúl Meza, respecto a supuestas gestiones que habría realizado José Antonio Kast para indultar a militares condenados de Punta Peuco, por violaciones a los Derechos Humanos.

Incluso, el jurista aseguró que el candidato presidencial ha visitado en el centro penitenciario al condenado brigadier Miguel Krasnoff.

Al respecto, el abanderado presidencial desestimó los dichos de Meza aseverando que no ha hablado con él desde hace más de siete años.

“La verdad que hace unos seis o siete años que no hablo con el abogado Raúl Meza, y yo tengo un proyecto de futuro, un proyecto que invita a las personas a soñar por un Chile distinto”, dijo.

“El gobierno militar, o dictadura como le dicen, o régimen, terminó hace 30 años y Augusto Pinochet murió hace 15 años, entonces yo le pido a los contendores que miremos el hoy y el futuro, eso es lo que nos ocupa”, agregó.

“Yo no voy a perder ningún minuto en entrar en el debate de lo que quieren instalar algunos por los dichos de un señor abogado con el cual no converso hace más de siete años”, reiteró Kast.

Kast: “Nadie merece morir en una cárcel”

Aunque, de todas maneras, insistió en su propuesta de indulto humanitario, pues a su juicio, “nadie merece morir en una cárcel”.

“Ustedes me conocen y yo no he cambiado en nada. Siempre he planteado que nadie merece morir en la cárcel. Y eso ha sido permanente para cualquier preso en Chile, el indulto humanitario”, puntualizó.

Por último, Kast anticipó una estrecha segunda vuelta, por lo que enfatizó en la necesidad de tener dos jefes de local en cada recinto de votación y al menos un apoderado por cada una de las más de 46 mil mesas a lo largo del país.