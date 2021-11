El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), pidió un permiso sin goce de sueldo para ausentarse del Congreso por las próximas tres semanas. Esto, debido a su intensa agenda electoral que tiene de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

“Hay un tema que, constitucionalmente, no tenemos la facultad de renunciar. Hemos decidido tomar esa determinación ahora en esta recta final, porque por la intensidad de la campaña, por los viajes que tenemos que hacer, se hace incompatible”, señaló.

En ese sentido, explicó que “mientras fue compatible, ustedes pueden revisar la asistencia y las votaciones que tuve. Incluso en momentos que fueron polémicos estuvimos en el Congreso, siempre cumpliendo con mi deber”.

Ausencia en discusión del aborto

Tanto el diputado por Magallanes como Giorgio Jackson (RD), quien forma parte de su equipo de campaña, fueron parte de los ausentes en la sesión que hoy revisó el proyecto de despenalización del aborto hasta las catorce semanas.

Por este motivo, ambos parlamentarios decidieron parearse con Pablo Prieto (IND-bancada RN) y Tomás Fuentes (RN), respectivamente, para no afectar el quórum de la votación.

Este acto fue criticado por el diputado Diego Schalper (RN). “Que Gabriel Boric no esté votando hoy, al igual que Giorgio Jackson, es una vergüenza nacional. Que renuncien a su dieta. O vengan a trabajar. Pero los chilenos no tienen porque financiarle el activismo al candidato del partido comunista”, apuntó a través de Twitter.

Sus dardos fueron replicados por el propio Jackson, quien afirmó que “hasta el día de ayer, tuve 100% de asistencia a la Cámara en casi 8 años. Pero ante el riesgo de que personas como tú y Kast lleguen a ser Gobierno, decidí ayer suspender 3 semanas mi participación en la Cámara, sin goce de sueldo, y trabajar 100% en ganar la 2da vuelta”.

En el caso de las votaciones con quórum calificado, donde el pareo no corre, Gabriel Boric agregó que “estamos estudiando qué hacer en esos casos, pero en ningún caso pretendo sacarle el quite a los temas que son polémicos”.

Explicación del presidente de la Cámara

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), detalló que “el reglamento de la corporación establece que los parlamentarios pueden pedir cuatro días sin goce de sueldo u ocho medios días”.

A raíz de ello, explicó que “hay uno de los parlamentarios (Boric) que ya había hecho uso de algunos de esos días, por lo tanto a él le quedaban tres medios días. Se va a tomar tres medios días y, además, nos señaló que no iba a asistir hasta el día 19″.

Consultado por las repercusiones que tiene tomarse más tiempo de lo que el reglamento permite, dijo que “los días que no tiene permiso sin goce de sueldo se le descuenta un 2% de su dieta por no asistir al Congreso”.

Luego, agregó que “en el caso de otro diputado (Jackson), no había hecho uso de ninguno de sus días, por lo tanto tomó ocho medios días sin goce de sueldo y él no tiene ningún problema en no asistir hasta el día 19 de diciembre”.