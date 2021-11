Por 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención, el proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación fue rechazado en la Cámara de Diputados, por lo que terminó siendo archivado. La discusión en Sala estuvo marcada por la ausencia de un gran número de parlamentarios, quienes decidieron parearse entre distintas fuerzas políticas para no alterar el quórum de votación.

Este martes, la Cámara de Diputados rechazó en particular el proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

El pasado 28 de agosto, la Cámara había visado la iniciativa en general, tras lo cual debió retornar a su discusión en la comisión de Mujeres y Equidad de Género por ser objeto de indicaciones.

Ya de vuelta en la Sala, se votaron dos alternativas de redacción del articulado (la recién saliente de la comisión y el texto previo). Sin embargo, no se alcanzó la mayoría para aprobar ninguna de estas propuestas.

La primera fue rechazada por 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención, mientras que la segunda recibió 59 votos a favor, 66 votos en contra y 2 abstenciones.

❌Cámara rechazó moción que modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. 👉El proyecto se archiva. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 30, 2021

Ausencias en la Sala

La discusión en la Sala de la Cámara estuvo marcada por un gran número de ausencias de parlamentarios. Por ejemplo, la del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), además de Giorgio Jackson (RD), Miguel Crispi (RD) y Claudia Mix (Comunes).

Otros diputados de oposición que no estuvieron presentes fueron Andrea Parra (PPD), Rubén Moraga (PC), Gabriel Ascencio (DC), Daniella Cicardini (PS), Manuel Monsalve (PS), Iván Flores (DC) y Raúl Leiva (PPD).

Los legisladores decidieron parearse con sus colegas del oficialismo. Es decir, se comprometieron a no participar de la votación para no alterar el quórum entre las distintas fuerzas políticas.

Después de la votación, la diputada Patricia Rubio (PPD) señaló en Twitter que su voto no se visualizó por razones técnicas, pero quedó consignado a favor del proyecto.

Siempre he estado del lado de las mujeres y sus derechos. Mi posición es y será despenalizar el aborto hasta las 14 semanas y luchar incansablemente porque seamos nosotras quienes decidamos. Por razones técnicas mi voto no se vizualizó,pero este ha quedado consignado a favor. — Patricia Rubio Escobar (@PatriciaRubioE) November 30, 2021

Reacciones al rechazo del aborto

La diputada Maite Orsini (RD) aseguró que “ante el avance de un proyecto antimujeres, representado por la derecha pinochetista, y que hoy día se vio reflejado en la votación de la Sala, no vamos a bajar los brazos”.

“Lamentablemente, el rechazo de este proyecto de ley no va a terminar con los abortos. Van a seguir habiendo abortos para algunas en clínicas privadas o con viajes al extranjero, y para otras de manera insegura en baños públicos”, agregó.

Por su parte, Eduardo Durán (RN) celebró el rechazo a esta iniciativa, afirmando que “la vida no tiene distinción y todos debiéramos defenderla. (…) Esta votación permite archivar un proyecto nefasto, que afecta al alma de la nación”.

Asimismo, Ximena Ossandón (RN) indicó que hoy “se dio lo que la gente en Chile siente: que necesita un Estado que proteja a las mujeres, para que no se vea en la disyuntiva de tener que abortar, y que la autonomía del cuerpo de la mujer no puede ser a costa de que un miembro de nuestra especie no pueda nacer”.

Cabe destacar que el proyecto contó con votos en contra desde la Democracia Cristiana: Matías Walker, Daniel Verdessi, Jorge Sabag, Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto.