Raúl Figueroa, ministro de Educación, respaldó al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre. "Representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad", indicó en secretario de Estado. Además, aseguró que Boric representa un eventual gobierno de Boric acabaría con el sistema particular subvencionado.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reconoció que votó por José Antonio Kast en las pasadas elecciones del 21 de noviembre y reafirmó su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano de cara al balotaje.

Además, aseguró que Gabriel Boric representa un peligro para el futuro de la educación particular subvencionada, ya que no tendrá la capacidad de lidiar con los impulsos del Partido Comunista.

En entrevista con La Tercera, Figueroa afirmó que Kast “logró sintetizar cuáles son las aspiraciones en materia de libertades y seguridades que el votante de centroderecha y, en general, lo que el chileno hoy día busca”.

En relación a la segunda vuelta de 19 de diciembre, señaló que “no hay lugar a dudas que la centroderecha en su conjunto está apoyando ahora a la candidatura que representa mayores espacios de libertad, mayores espacios de seguridad y mejores condiciones para asegurar un progreso sostenido en nuestro país. Y creo que esa candidatura está representada por Kast”.

Primer ministro en apoyar públicamente a Kast

El secretario de Estado dijo que los demás ministros, por lo general, estuvieron por apoyar a Sebastián Sichel de acuerdo a las conversaciones que tuvo.

En ese sentido, aseveró que el excandidato de Chile Podemos Más y José Antonio Kast “tienen bastantes puntos en común, por ejemplo la defensa de la libertad de enseñanza”.

Al ser consultado si podrían acusarlo de intervencionismo, indicó que “estamos en la obligación de defender principios esenciales. Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación”.

Ante un discurso de neutralidad de parte del Ejecutivo, Figueroa comenta que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades”.

“Lo que veo es que Kast representa un ideario de mayor libertad, diversidad y seguridad y, obviamente, habría que preguntarle al resto de los ministros, pero lo que veo es que todos comparten ese ideario”, agregó sobre este punto.

Peligros ante la opción de Gabriel Boric

Según el ministro de Educación, el triunfo del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se traduciría en una serie de retroceso en materias educacionales.

“Por ejemplo, el Colegio de Profesores ha entregado una propuesta, que fue recibida por la candidatura de Boric, donde expresamente se señala la extinción del sistema particular subvencionado”, mencionó al respecto.

Sobre este tipo de educación, Figueroa aseveró que el diputado por Magallanes “no va a tener la capacidad suficiente de contrarrestar el impulso del PC y de otras alas de izquierda que han tenido siempre como propósito, y hoy día lo señalan expresamente, la extinción del sistema particular subvencionado”.

Finalmente, consultado acerca de ciertos temores que han causado las propuestas de Kast en el ámbito educacional, dijo que el candidato del Partido Republicano “ha sido muy claro en señalar en que, todas aquellas áreas que sea necesario perfeccionar su programa y despejar dudas que pudiesen haberse instalado, él lo va a hacer”.