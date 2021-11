Izkia Siches, la nueva jefa de campaña de Gabriel Boric, propuso un modelo sanitario que no depende del Presidente de turno, generando proyectos a largo plazo. En ese sentido, la expresidenta del Colegio Médico detalló que un modelo de este tipo sería "más autónomo, que no anda en los vaivenes de la política tradicional".

Tras asumir como jefa de campaña de Gabriel Boric de cara al balotaje, Izkia Siches se refirió al modelo de salud que le recomendó al candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

“Creo que a la figura del Ministerio de Salud que tenemos que avanzar en construir es, ojalá, un Ministerio de Salud que no dependa tanto de los gobiernos de turno. Las agendas sanitarias son de largo plazo”.

Asimismo, agregó que “siempre le hemos cuestionado esto a los otros sectores. En el caso que nuestro Presidente sea electo, sin duda le recomendaré una acción que no ha hecho ningún gobierno en la historia reciente de nuestro país: empezar a consolidar el sistema sanitario chileno”.

En particular, la expresidenta del Colegio Médico indicó que se debe emular el modelo inglés. “Un sistema que es más autónomo, que no anda en los vaivenes de la política tradicional, pero, sobre todo, que no deja a nadie atrás y que está pensando en universalizar el acceso”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a los problemas sanitarios que van más allá de la emergencia sanitaria por covid-19. “Hay que armar una estructura transversal que no sea de gobierno ni oposición, para enfrentar no sólo los desafíos de la pandemia, sino también la tremenda avalancha de atenciones desplazadas”, dijo.

“Esto es más duro de lo que hemos enfrentado en materia de covid. Cánceres, patologías tiempo dependientes que no han tenido todavía resolución”, añadió Siches.

Finalmente, afirmó que confía en que el Congreso “va a estar a la altura” para avanzar en este sentido. “Confío en que vamos a poder convencer a todos los parlamentarios, de todo el espectro político, que esas leyes van a favorecer a los ciudadanos”, concluyó.