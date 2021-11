Durante el medio día de esta jornada de viernes, el candidato presidencial, Gabriel Boric, anunció que la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, asumió como jefa de campaña de cara al balotaje de diciembre.

Luego de agradecer por la confianza del candidato de Apruebo Dignidad , Siches afirmó: “voy a jugármela en pleno por convencer convencer a cada uno de los ciudadanos”.

Es la esperanza lo que tiene que mover a la ciudadanía y no le temor, declaró la ahora jefa de campaña. Además anunció que realizarán una campaña en terreno en distintas partes del país, “no solo a llevar nuestras ideas, si no que sobre todo vamos a ir a escuchar a las personas que no votaron nuestro proyecto”.

En esa línea, anunció como primera medida, convocar a toda la ciudadana “que sueña con un mejor Chile”, a este domingo reunirse en las plazas del país a las 17:00 hora para “evangelizar lo que va a ser un mejor país”.

Guiño a Paula Daza

“Vamos a hacer lo imposible para que ganemos“, afirmó Izkia Siches, quien llamó al compromiso apoyo de todos para “construir una mejor patria”.

En ese sentido, les pidió a los asistentes soñar con esperanza, antes de advertir que en todas las actividades se deben cuidar los protocolos sanitarios, ya que la pandemia continúa, aseguró.

Respecto a un posible rol en un eventual Ministerio de Salud, la ex presidenta del Colmed advirtió que están abiertos a recibir a profesionales de otros sectores, como la subsecretaria Paula Daza, “una acción que no ha hecho ningún gobierno en la historia reciente”.

Por lo anterior, precisó que buscarán emular el sistema de salud inglés que “es más autónomo y que no anda en los vaivenes de la política tradicional, pero sobre todo, no deja a nadie atrás”.

“Se está sumando muchísima gente”

En tanto, el candidato presidencial, Gabriel Boric, agradeció el gesto de Siches. “Estamos contentos, radiantes, pero por sobre todo agradecidos”, declaró el aspirante a La Moneda.

Según él, el acto de la ahora jefa de campaña, ejemplifica lo que está pasando en todo Chile: “Se está sumando muchísima gente a nuestra campaña y tenemos absolutamente claro que nuestro rol es acogerlos”.

Por esa razón, Boric aseguró que fue que le pidió a Izkia Siches que asumiera el rol dentro de la campaña a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial.