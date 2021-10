La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, sorprendió a través de redes sociales con su habilidad para la gimnasia por medio de un video en Twitter, que fue incluso destacado por la deportista y medallista olímpica Nadia Comaneci.

Comaneci fue la primera gimnasta en la historia que obtuvo una calificación de diez puntos (calificación perfecta) en una competición de gimnasia artística, en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

La ex deportista rumana, nacionalizada estadounidense, celebró la posición invertida que hizo la representante de la Democracia Cristiana. “La novia de Montreal”, por medio de su cuenta oficial de Twitter, replicó el vídeo con un “Bravo” y unas manos aplaudiendo.

Las habilidades de Provoste, que también es profesora de educación física, fueron destacadas en internet, cuando un integrante de su comando subió el video a redes sociales.

Tras las facilitaciones de Nadia Comaneci, la candidata a presidenta respondió en inglés dando las gracias a la deportista asegurando que trabajará “duro para promover el deporte como parte de una mejor educación”.

Y agregó que la próxima Nadia Comaneci, probablemente “sea una chica chilena esperando su oportunidad”.

Thanks, dear Nadia! You were my idol when I was a girl competing in gymnastics. If I am elected as President of Chile, I will work hard to promote sports as part of a better education. Perhaps, the next Nadia Comaneci is a Chilean girl waiting for her chance!

— Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) October 25, 2021