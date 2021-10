El diputado Ricardo Celis anunció este lunes su salida del Partido Por La Democracia, en medio de la polémica por la tramitación de la denominada “Ley Celis”.

El parlamentario pidió al presidente de la Cámara detener la tramitación del proyecto de ley que busca permitir la reposición de las candidaturas que han sido impugnadas por el Servicio Electoral por errores en la acreditación de documentos administrativos.

La iniciativa, denominada Ley Celis debido a que beneficiaba principalmente al diputado por La Araucanía, había sido rechazada por la Cámara de Diputados, sin embargo fue ingresada nuevamente en el Senado por Guido Girardi (PPD).

Al respecto, el diputado Celis confirmó que solicitó al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, que no coloque en tabla el proyecto que fue aprobado en el Senado, para detener su tramitación.

Esto último, en medio de duras críticas a su ahora expartido, a quien culpa de su fallida inscripción.

“He solicitado al presidente de la Cámara que no coloque en tabla el proyecto que se votó hace poco tiempo en el Senado, la mal llamada Ley Celis, un proyecto que me lesiona, con el que no estoy de acuerdo, que no he impulsado, que no me interesa y que no estoy dispuesto a avalar”, sentenció.

“Yo no estoy dispuesto a pagar costos de un partido que no ha hecho la pega como corresponde, que no hizo lo que había que hacer, que me inscribió mal”, fustigó.

“Creo que es fundamentalmente un lavado de imagen para el PPD cuando ha hecho las cosas mal”, agregó.

En ese sentido, junto con apuntar al secretario general del partido, José Toro, Celis aseveró que también hay una responsabilidad institucional desde toda la directiva del PPD.

Por último, junto con adelantar que seguirá su carrera política, aunque no en el PPD, aseguró que esperará en su momento para evaluar si se inscribe en otro partido.