"Solo vamos hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas". Así explicó la senadora Carolina Goic su decisión de votar en contra del cuarto retiro de las AFP. La parlamentaria afirmó entender y empatizar con las personas que quieren hacer uso de dichos recursos, pero no se puede terminar con los ahorros previsionales.

A través de un video, la parlamentaria abordó nuevamente la discusión sobre el proyecto para retirar otro 10% de los ahorros individuales. Esto, tras los cuestionamientos surgidos en su propio partido, donde la presidenta de la DC, Carmen Frei, la llamó a rectificar.

Recordemos que Goic fue enfática al afirmar en La Tercera que “yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro“.

Ante eso, este domingo a través de un video afirmó que “yo entiendo perfectamente y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos, por algo los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio”.

Pero aclaró: “Lo que tenemos que decir con mucha fuerza, transparencia y franqueza, es que si seguimos por la vía de los retiros solo vamos hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas”.

Para finalizar, dijo que “también quiero terminar con el modelo de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de nuestros trabajadores”.