El exmilitante de la Democracia Cristiana y ahora excoordinador político de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo, dijo que no será parte de “artimañas políticas” que dañen al candidato de Chile Podemos Más.

Recordemos que el exministro de Desarrollo Social habría recibido aportes de empresas pesqueras a través de boletas a honorarios en su carrera como diputado en 2009.

Acevedo es exmilitante de la Falanje al igual que Sichel, y este miércoles presentó su renuncia al cargo de coordinador político.

El excoordinador, a través de un video, lamentó las acusaciones que recibió no solo el presidenciable de centro derecha, sino que también él, ya que se le apunta como una de las personas que habría emitido boletas a las empresas pesqueras.

Además, dijo que estas acusaciones están basadas en una “vendetta”, ya que en el 2015 tuvo la dolorosa misión de intervenir la Junaeb por causas de corrupción cuando era dirigida por un demócrata cristiano.

“En esa época cuando aún era militante de la DC, tuve que destituir a todos los directivos de la Democracia Cristiana que integraban la institución”, señaló Acevedo.

Finalmente, el ex DC dijo que “no me voy a prestar para ser parte de una artimaña política que busca dañar la candidatura de Sichel”, lamentado que se use la honra de las personas con fines electorales.