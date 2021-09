En conversación exclusiva con Radio Bío Bío, Alberto Espinoza, el abogado del ex frentista, Raúl Escobar Poblete, enfatizó que esta extradición, en este momento, es parte de una operación política de la UDI.

El jurista está a cargo de la defensa del “Comandante Emilio”, que arribó extraditado desde México para ser juzgado por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán, en 1991.

Respecto al ámbito judcial, dijo que es una persecución penal por hechos que ocurrieron hace 30 años, por lo que los delitos estarían prescritos.

“El plazo es de 15 años y cuando el autor está fuera del territorio chilenos el plazo se extiende a 30 años. Un plazo que se cumplió en exceso“, manifestó.

No se puede perseguir a Escobar Poblete por este delito añadió, porque los hechos según él, “ocurrieron en una época en que Chile no vivía en democracia, en Chile no había democracias”.

Jaime Guzmán

El abogado también dedicó palabras para el fallecido senador y declaró que llegó su cargo gracias al sistema binominal. “Bajo un régimen democrático, Jaime Guzmán no seria senador de la República”, estimó.

Finalmente sentenció que “el que habría utilizado el sillón senatorial en esa época bajo un régimen electoral democrático hubiese sido Ricardo Lagos” y no el ex presidente del partido que acusa de realizar una operación política.