El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, descartó la propuesta del presidenciable del PRO, Marco Enríquez-Ominami, de construir un programa de Gobierno Común. En la instancia, el ex líder estudiantil, aseguró que “está dispuesto a debatir ideas, pero no acuerdos entre cúpulas que hoy no tienen sentido”.

“Nosotros ya tenemos un programa propio” aseguró el presidenciable del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para cerrarle las puertas al candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami.

Recordemos que este último lo emplazó a elaborar un programa de Gobierno común entre ambos y adherir también a la expresidenta del Senado y abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

Esto, porque según Ominami, con los respaldos a Gabriel Boric y Yasna Provoste no alcanzaría para ganar las elecciones.

Al ser consultado, Boric aseguró que él y su pacto político -Apruebo Dignidad- ya tienen un programa propio y que seguirán trabajando para actualizarlo de cara a las elecciones de noviembre.

A esto Boric le sumó que está dispuesto a debatir ideas, pero no acuerdos entre cúpulas que hoy día le parecen sin sentido.

RD presentó candidatos

Este jueves, en tanto, Revolución Democrática anunció sus candidaturas a consejeros regionales, las que no se alcanzaron a inscribir en el tiempo y plazo que estableció el Servicio Electoral, tanto ellos como las otras colectividades del Frente Amplio, más el Partido Liberal.

En ese contexto, la presidenta de dicha colectividad, Margarita Portuguez, dijo que pese a las fallas del sistema para ingresar la nómina, hoy se hicieron oficiales los nombres.

Por su parte el diputado Giorgio Jackson y también coordinador de la campaña de Boric, mencionó los principales objetivos de dichas candidaturas.

Boric aseguró además que en su comando va a tener diferentes enfoques, con una mezcla entre miembros del Partido Comunista y el Frente Amplio al igual que su programa presidencial, el cual ya está disponible, pero le falta fusionarlo con las propuestas del ex candidato presidencial Daniel Jadue.