Tras la dura pandemia que estamos viviendo, TECHO-Chile activó por segundo año consecutivo la campaña de emergencia “Chile Comparte”, para ir en ayuda de los más afectados por la crisis.

A la fecha, las donaciones para apoyar a las familias más vulnerables aún están muy por debajo de lo esperado, por lo que la Fundación reforzó su campaña con un nuevo llamado a hacerse parte y compartir la realidad de miles de personas en nuestro país.

Durante agosto, y a través de la página web www.chilecomparte2021, mismo sitio donde se pueden realizar donaciones, desde hoy se podrán descargar fondos virtuales que retratan el interior de los hogares de familias del campamento Las Pompeyas de Lampa.

La invitación es a utilizarlos en reuniones y videoconferencias, y así ayudar a visibilizar la realidad de más de 81 mil familias que viven en cerca de mil campamentos en todo Chile, invitando a que otros sean parte.

TECHO-Chile trabaja de forma permanente con estas comunidades y a través de esta campaña en particular, busca llegar con ayuda esencial (viviendas de emergencia, alimento y calor) este invierno, pero para poder hacerlo necesita con urgencia sumar aportes.

Chile Comparte 2021

El Catastro de Campamentos 2021 de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, reveló la cifra más alta de familias viviendo en campamentos desde 1996. En un escenario de crisis social y sanitaria, la Fundación ha hecho un amplio llamado a sumarse a la campaña “Chile Comparte 2021”, enfatizando que hoy es necesario multiplicar los esfuerzos para apoyar a las familias vulnerables, acudiendo con ayuda tan esencial como vivienda, calor y alimento.

La campaña busca financiar al menos mil viviendas básicas -además de la reparación y mejoras de viviendas para enfrentar el invierno-, más de 12 mil recargas de gas para calefacción y cocinas, y apoyar a las más de 100 cocinas comunitarias con que trabaja TECHO-Chile que siguen funcionando, porque muchas familias no pueden costear su alimentación.

Para María Ester Arriagada, dirigenta del campamento Las Pompeyas de Lampa, “este invierno ha sido pésimo, como todos los años”. Y asegura que, en lo particular, “la falta más grande es deapoyo, y si pudiera pedirle algo a la gente, sería que fueran más humanos y que estuvieran siempre pendientes el uno del otro. Mucha gente en los campamentos ha perdido su trabajo y ahora se encuentran en la informalidad”.

Héctor Guarda SJ, capellán de TECHO, indicó que “no es aceptable que miles de familias no tengan agua, no tengan baño, no tengan luz. Nos hablan de una herida que como sociedad chilena nos debe interpelar, a todos y todas. Por esta razón este año volvemos a hacer un llamado a todos quienes quieran apoyar a las familias más vulnerables en esta emergencia, porque las familias no pueden esperar”.

¿Cómo aportar?

Las donaciones se pueden realizar directamente en la página web www.chilecomparte2021.cl, donde las personas podrán seleccionar en qué prefieren que se traduzca su donación, ya sea apoyando a Chile Comparte Vivienda (reparación de vivienda o entrega de viviendas de emergencia), Chile Comparte Alimento (apoyo a las cocinas comunitarias con raciones de comida), o Chile Comparte Calor (recargas de gas para calefacción o cocinas).