Este martes, la Cámara de Diputados aprobó y despachó la denominada “Ley Dominga”, que modifica la norma que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a su atención en salud.

La iniciativa consagra el deber de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo en caso de muerte gestacional o perinatal. Cabe destacar que se incluye a las madres, padres, personas gestantes y personas significativas.

A raíz de esta aprobación, que se dio de manera unánime, el Ministerio de Salud tendrá un plazo de seis meses para dictar los mecanismos que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar este derecho.

El texto recoge la experiencia de Aracelly Brito, quien tuvo que lamentar la pérdida de su hija Dominga en avanzado estado gestacional. De este caso proviene el nombre que se le da a esta nueva ley despachada por el Congreso.

“Vamos a tener la posibilidad de despedir a nuestros hijos como corresponde, que los van a llamar por sus nombres, que van a tener un distintivo en las salas de los hospitales y en las clínicas, donde se anticipe que ahí hay una pareja en duelo, donde no se cometan errores y no se nos digan palabras que no queremos escuchar”, señaló la madre de Dominga.

Además de las acciones de acompañamiento, la iniciativa modifica el Código del Trabajo. En ese sentido, se establece que, en caso de muerte de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a diez días corridos de permiso pagado.

José Miguel Castro, diputado de RN e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, afirmó que “lo más importante es la empatía, que es lejos lo que nos une y nos hace trabajar de forma transversal. El entender que no solamente son las madres, sino que también somos los padres. Hay muchos que hemos perdido y nos sentimos identificados con esta ley”.

“No más invisibilizar dolor tan grande que requiere contención, empatía y apoyo psicológico”, agregó el parlamentario Andrés Celis, quien también integra esta mesa de trabajo, a través de su cuenta de Twitter.

A LEY! Aprobada unánimemente #LeyDominga q establece estándar especial en manejo clínico y acompañamiento a madres y padres x muerte gestacional o perinatal. No más invisibilizar dolor tan grande q requiere contención, empatía y apoyo psicológico. pic.twitter.com/EcVqv6relt — Andrés Celis Montt (@ANDRESCELISM) August 17, 2021

Desde el Gobierno, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, dijo que el proyecto “recoge la humanidad que se requiere al reconocer ciertas situaciones que requieren una protección y un impulso especial”.