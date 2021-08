El anuncio de la diputada Camila Vallejo (PC) de no ir a la reelección movió el tablero al interior de Apruebo Dignidad.

Incluso, en una actividad de campaña, el presidenciable del sector, Gabriel Boric (CS) – que durante esta jornada recibió el apoyo de Acción Humanista – se refirió al tema y destacó la acción de la parlamentaria, calificándola como una “gran dirigente”.

En ese sentido, el abanderado reveló que le gustaría que Vallejo se integrara a su equipo de campaña y, en un eventual gobierno, tuviera un papel relevante.

“Me parece que es una tremenda dirigente que, claramente como ella misma ha dicho, no se va para la casa. Y no me cabe ninguna duda que más allá que haya otro espacio que no sea el Parlamento va a seguir colaborando”, dijo.

“Y, por ciento, en nuestro comando, campaña y ojalá en un futuro gobierno, espero que Camila tenga un rol principal”, añadió.

Camino a las parlamentarias

Así, continúan las negociaciones para finiquitar la lista parlamentaria en el sector.

De hecho, una de las varias opciones que baraja el PC es restarse del distrito 12 – que agrupa a las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana – y redoblar sus esfuerzos en otras circunscripciones.

En ese sentido, el representante del Frente Amplio y de Revolución Democrática en la zona, Miguel Crispi, sería la carta de continuidad del pacto para – como señalan- “no perder terreno”, aunque admiten que será difícil llegar a los 47 mil sufragios que obtuvo la exdirigenta estudiantil en la última elección.

El líder del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, dijo que el principal objetivo será mantener la representación parlamentaria.

Desde el Partido Comunes, que sondea como eventuales competidores a Doris González – de Ukamau – y en menor medida a Karina Oliva, que aspira al Senado, añadieron que buscarán presentar una combinación de militantes e independientes, según señaló el timonel de la colectividad, Jorge Ramírez.

El lunes 23 de agosto vence el plazo legal para la inscripción de candidatos presidenciales, de consejeros regionales y de aspirantes al Congreso Nacional.