Este miércoles, la comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que solicitaba una reforma constitucional para que los candidatos independientes puedan postular al Congreso en igualdad de condiciones frente a los representantes de partidos, es decir, a través de listas.

La iniciativa recibió un solo voto a favor y tres en contra, de los senadores Manuel José Ossandón (RN), Luz Ebensperger (UDI) y José Miguel Insulza (PS).

Este último parlamentario protagonizó un polémico momento cuando el proyecto fue puesto en votación. Tras la intervención de Carlos Bianchi, presidente de la mesa y uno de los autores de la iniciativa, se ve a Insulza hablando por teléfono, momento en el que su micrófono queda prendido.

“Este huevón de Bianchi se mandó un discursazo, buscando el clamor del proyecto de ley de participa… (se corta)”, señaló. Tras esta frase, el senador Bianchi le dice a par del Partido Socialista que se había escuchado su conversación.

Revisa el momento a continuación:

Cabe destacar que, para argumentar su voto a favor del proyecto, Bianchi señaló que “la realidad indica que los partidos políticos no tienen la representación que dicen tener, y la prueba de esto es la última votación que ha habido en la elección de constituyentes, donde hay un universo absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados a ver en democracia durante los últimos años”.

“Lo peligroso para la democracia es no permitir que haya democracia. Que se abran las estructuras a quienes no quieran estar dentro de la estructura de un partido político y quieren competir en igualdad de condiciones”, agregó.

Por el contrario, dentro de los argumentos esgrimidos por el senador José Miguel Insulza para votar en contra, está que “los independientes pueden postular, todos pueden postular. Pero permitirle agruparse a aquellos que no han sido capaces de agruparse como partido, con lo cual se saltan las normas legales, se saltan las obligaciones de probidad, se saltan las necesidades de presentar sus programas, se saltan las necesidades de dar cuenta de sus presupuestos y todo lo demás, a mí no me parece”.

A continuación, los argumentos del senador Insulza: