Tras los dichos de Sebastián Sichel respecto al apoyo de parlamentarios al cuarto retiro, el diputado Camilo Morán (RN) fue enfático en señalar que “Sebastián Sichel creo que se equivoca“.

Esta mañana, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel se refirió a una futura votación del cuarto retiro, aludiendo que observará a quienes apoyen el proyecto para tenerlo en consideración en los futuros apoyos para las campañas.

Ante esta declaración, el parlamentario Camilo Morán indicó que “creo que el candidato se equivoca no en el diagnóstico, sino que en el tono”.

Además, en cuanto a la unidad de la coalición afirmó que “Chile Vamos necesita todo lo contrario, un tono de unidad, de cohesión, de coordinación, entre los distintos actores”.

Morán alude al tono de los dichos diciendo que “en ese sentido creo que el candidato se pasó derechamente 8 pueblos”.

“Hoy día Chile Vamos debería estar preocupado de sumar y no restar. Creo que el tono del candidato no es el correcto (…) si el quiere poner en el centro de la discusión a las personas, creo que es lo que corresponde, todos los parlamentarios de Chile Vamos estaremos disponibles, pero no bajo amenaza, ese no es el camino”, finalizó Morán.