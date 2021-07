El candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Sichel, declaró que ha estado trabajando mucho en nuevo relato reformista asociado a la centroderecha, ante las próximas elecciones de noviembre.

Desde la coalición, aseguraron que le permitirán trabajar con libertad en su campaña independiente, que según comentan tendría una mejor llegada ante la ciudadanía.

En una entrevista con el diario El Mercurio, el candidato a la presidencia comentó que “hemos trabajado mucho con el historiador Juan Luis Ossa en un nuevo relato reformista para el Chile del siglo XXI; una centroderecha y centro que no le tienen miedo al Estado, a la competencia y al mercado, que confían en la libertad individual, que se oponen terminantemente a la violencia, que lideran reformas y cambios”.

“Soy un reformista, la centroderecha y el centro lo han sido siempre. Los chilenos quieren cambios para vivir mejor, llegar a fin de mes tranquilos, que el narco no les tomen el barrio, que el permiso para su emprendimiento no demore meses; el pago de su licencia, la pensión de sus hijos. Los cambios que propone la izquierda suplantan la libertad de elección por un Estado omnipresente, que no está al servicio de las personas”, agregó.

Desde la coalición aseguran que no le pondrán problemas al candidato y que tendrá total libertad de acción en su campaña. A esto se refirió el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba.

El diputado de la UDI, Gonzalo Arenas, declaró que la ventaja de Sichel es mantener su independencia.

A esto también se refirió el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien argumentó que el candidato se ha rodeado de personas que tienen relación con los miembros de Chile Vamos.

El senador de la UDI, Alejandro García-Huidobro, por su parte, destacó la capacidad que ha tenido el candidato para adaptarse a la ciudadanía.

Si bien en algún momento se habló de una intención de desvinculación por parte del candidato ante la coalición y el Gobierno, el ministro vocero Jaime Bellolio lo descartó en una entrevista con El Mercurio.