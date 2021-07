En un momento de definiciones presidenciales en Unidad Constituyente, Camilo Lagos, presidente del PRO, abordó la postura de su partido en entrevista con El Mercurio.

En ese sentido, consultado si en Unidad Constituyente se está discutiendo cómo definir la carta presidencial y si el PRO va a tener candidato, el timonel del partido señaló que “el PRO no se va a restar, va a tener candidato a una primaria o para una primera vuelta, y ese candidato es Marco Enríquez-Ominami. Es la primera prioridad para estar en una papeleta”.

Respecto del nombre de Alejandro Guillier, Lagos sostuvo que “si Marco no fuera nuestro candidato presidencial, Guillier tiene todas las condiciones para asumir ese desafío. No lo descartamos en caso de que Marco no lo asumiera. El senador para nosotros es un puente entre el progresismo y la ciudadanía y la sociedad civil”.

“Marco tiene sus derechos políticos suspendidos de forma arbitraria. Ha sido acusado por el Ministerio Público, pero no ha habido instancia judicial que lo haya declarado culpable. Hemos presentado un recurso de protección y estamos esperanzados de que aquí al 23 de agosto va a estar habilitado para inscribir su candidatura”, añadió.

Sobre una eventual consulta electrónica para elegir al candidato de Unidad Constituyente, señaló que “estamos a favor de las primarias. La consulta electrónica nos parece un mecanismo legítimo, pero complejo en términos logísticos de implementar. Tiene problemas serios, nos preocupan los padrones y el alcance que tiene la tecnología en zonas rurales. Estaríamos dispuestos a evaluarlo, pero creo que los tiempos no están dando. Si me preguntas cuál es ese mecanismo de resolución de una candidatura, finalmente el mejor es la primera vuelta. A estas alturas, tiene más legitimidad”.

Respecto de las alianza pasadas con el PC, agregó que “lo que inspira al PRO es la unidad. Entendemos que estamos en un momento histórico en que las fuerzas progresistas tienen que articularse, son tiempos de sumar, no de vetar. Lo que le pasó a Jadue fue cierta soberbia, creyendo en las encuestas. También, cierta desafección al espíritu unitario, que toda fuerza política progresista debe tener. Esa lógica un poco violenta, muchas veces matonesca le fue restando, junto a una campaña fuerte anticomunista que inundó las redes sociales y el debate”.

“Ninguna fuerza progresista y de izquierda puede restarse al desafío de construir un gran gobierno de unidad. El PC, el FA y los partidos de la ex-Concertación tenemos que ser capaces de buscar los elementos que nos unen y construir una alianza que dé gobernabilidad. Yo espero que en una segunda vuelta presidencial todas estas fuerzas estemos detrás del liderazgo que encabece el proceso de cambio”, indicó.

Respecto de incluir a la Lista del Pueblo, explicó que “ellos recogen una crítica legítima a los partidos políticos. Es legítimo que quieran levantar su propia alternativa y que en primera vuelta sean los chilenos quienes decidan. Espero que ese sector pueda concurrir a un gran acuerdo de gobernabilidad, porque tenemos que enfrentar un momento económico y social muy difícil de nuestro pueblo, hay que acompañar el proceso constituyente y construir este proceso de cambio. Espero que no se resten en segunda vuelta a eso”.