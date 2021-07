El ministro de Educación, Raúl Figueroa, llamó a padres, madres y apoderados a la calma, asegurando que los colegios “que no puedan operar, no abrirán” a la presencialidad. Además, insistió en que desconoce el número de escuelas públicas que tienen una infraestructura insuficiente.

El próximo lunes se inicia el segundo semestre escolar, y si bien en el Gobierno confían en que el retorno a las clases presenciales será más masivo debido que los colegios ya no tendrán que cerrar durante cuarentena, sumado al proceso de vacunación y la baja en el número de contagios, los problemas de infraestructura denunciados en los establecimientos educacionales de la comuna de Santiago y Quinta Normal ponen un manto de dudas sobre las reales posibilidades que de verdad tienen todas las escuelas para retornar a la presencialidad.

En entrevista con el programa Expreso Bío Bío, el ministro de Educación nuevamente no fue claro ni preciso respecto del número de colegios municipales que no tienen opción de volver a las clases presenciales este segundo semestre, aunque sus comunidades educativas lo quisieran.

El secretario de Estado llamó a los padres y apoderados a la tranquilidad, ya que los colegios que no puedan retornar a la presencialidad por no poder cumplir con las condiciones sanitarias, no lo harán.

El vicepresidente de la comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Lo Pardo, Maximiliano Ríos, sostuvo que el problema de infraestructura de los colegios públicos es un tema estructural, indicando que hoy al menos el 85 por ciento de los establecimientos presentan alguna deficiencia en ese ámbito.

Su par de Pelarco y presidente de la comisión de Educación de la AchM, Bernardo Vásquez, en tanto, indicó que un número importante de escuelas municipalizadas abrirán a la presencialidad a contar del próximo lunes, entregando detalles de cómo será el funcionamiento de los establecimientos.

En cuanto al catastro de escuelas públicas que no podrán abrir por problemas de infraestructura, el ministro de Educación aclaró que el único que existe corresponde al que se levantó en el primer gobierno del presidente, Sebastián Piñera, luego del terremoto de 2010.