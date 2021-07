La Contraloría General de la República emitió un dictamen donde cuestiona algunos pronunciamientos públicos del Ejército de Chile, y del comandante en jefe, Ricardo Martínez, lo que a juicio de la institución podrían terminar afectando el principio de no deliberaciones de las Fuerzas Armadas.

El dictamen se refiere a expresiones públicas del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, como algunas cartas enviadas a El Mercurio o comunicados, donde se refiere a los ataques a la estatua del general Manuel Baquedano en la capital, y defiende el sistema previsional de las FFAA.

“En la carta enviada al Director del diario El Mercurio por el mismo Comandante en Jefe del Ejército y el comunicado oficial de esa rama castrense emitido con motivo de actos efectuados contra la estatua del General Manuel Baquedano González, de fechas 16 de agosto y 16 de octubre de 2020, respetivamente, se alude a la “vandalización de diversos monumentos”; “personas que vuelcan su resentimiento y frustración”; “herida autoinferida” y “camino de la violencia y el vandalismo”, entre otras cuestiones”, indica el dictamen.

Y agrega que “las expresiones vertidas en esas instancias, sin configurar una infracción al deber de obediencia ni implicar un cuestionamiento a las decisiones del poder civil al que se encuentra subordinado el Ejército de Chile, constituyen apreciaciones subjetivas y calificaciones sobre la contingencia nacional, que no guardan relación directa con las funciones propias de esa rama armada y que, de reiterarse, terminarán afectando el carácter no deliberante de las instituciones de la defensa nacional”.

En la misma línea, el dictamen también se refiere a la polémica entre las FFAA y al Red por una sátira realizada sobre un supuesto general del Ejército, que desde las instituciones castrenses rechazaron, indicando que no se vulneró el principio de no deliberación.

“Sobre la carta enviada al director ejecutivo del canal La Red TV por el Comandante en Jefe del Ejército y los comunicados de prensa de la Armada y de la Fuerza Aérea, con ocasión de un programa humorístico emitido el 16 de abril de 2021, es dable indicar que en ellos no se aprecia una vulneración al deber de no deliberar en los términos expuestos en el presente pronunciamiento, puesto que no implicaron un involucramiento en cuestiones de política contingente, sino que fue una manifestación de su disconformidad con los hechos allí representados y que se refirieron directamente a esa institución, cuya evaluación queda en el ámbito del mérito o la conveniencia”, afirman en Contraloría.