El pasado lunes se cumplieron dos semanas desde que la Convención Constitucional dio inicio a sus actividades formales en el ex Congreso Nacional. En ese sentido, ya hay tres comisiones que están funcionando y otras seis cuyas propuestas de regulación todavía están siendo debatidas en el Pleno.

Dentro del primer grupo, se encuentran las mesas de Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración Interior. De esta última forma parte el abogado Daniel Stingo, quien fue el constituyente que obtuvo más votos en los comicios del 15 y 16 de mayo.

El lunes, en la primera reunión de la comisión de Presupuesto y Administración Interior, Stingo señaló que los constituyentes tienen ciertas necesidades. Entre ellas, transporte para aquellos que son de regiones, guardería y espacios para poder almorzar.

“Hemos tenido harta austeridad acá. Que te entreguen un sandwich y comas sentado al borde de la escalera, me parece que es bastante austero (…) Ese es el almuerzo que tenemos acá”, señaló al respecto.

En una segunda intervención, agregó que “voy a ser bastante claro con algunos. No todos tienen la misma situación económica, por lo tanto no todos tienen para almorzar. Nos nos han pagado nada y hay gente de región, etc. Así que las diferencias existen, aunque a algunos no les parezca”.

El abogado también apuntó contra la Secretaría General de la Presidencia, ya que no habría puesto toda la información sobre la mesa para el correcto funcionamiento de la comisión. “Hay que tratar de que la Segpres nos cuente cuánta plata hay, cuánto hay para el futuro, si hay posibilidades de aumento en lo que se ha planteado o no, por que si no empezamos sabiendo cuánto dinero hay para administrar, estamos mal”, afirmó.

Finalmente, Stingo hizo un llamado a que “funcionemos en la medida que haya trabajo, porque si vamos a estar viniendo algunos días que no vamos a tener todavía pega, porque no tenemos la información enviada por la Segpres, venir a sentarse aquí… prefiero estar con mis hijos”.