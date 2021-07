Este miércoles, la timonel del Senado, Yasna Provoste, se reunió con la bancada de diputados de la Democracia Cristiana para analizar su eventual candidatura presidencial.

La parlamentaria señaló que ha estado en un proceso de escucha activa de cara a la ciudadanía, para lo cual se han desplegado por diversas regiones del país. Sin embargo, evitó confirmar si se suma a la carrera por La Moneda.

Cabe recordar que Paula Narváez, quien es apoyada por el PS, PPD, PL y Nuevo Trato, ya ratificó hace meses sus aspiraciones presidenciales. Por ende, si Provoste decide sumarse a la competencia, todo apunta a que deberán medirse en un proceso participativo para ver quién representa a Unidad Constituyente en los comicios de noviembre.

Los diputados de la Falange concuerdan en que el bloque debe llevar a una sola candidata, aunque detallan que el mecanismo para definir quién será la abanderada todavía está en discusión.

Gabriel Silber (DC) sostuvo que “llegó la hora de la generosidad y los chilenos han pedido un cambio respecto a lo que es la política chilena. Tenemos que ser efectivamente generosos y la presidenta del Senado nos pidió independencia respecto a los tiempos, pero por sobre todo de sus decisiones”

“Queremos que en noviembre haya una candidatura que represente a la centro izquierda y que eso sea encabezado por una mujer. Con el Partido Socialista queremos encontrar puntos de encuentro, vamos a agotar todas las posibilidades para explorar distintas alternativas”, agregó con respecto al método para definir a la candidata de la coalición.

Provoste también sostuvo reuniones con la bancada del Partido Por la Democracia (PPD), que entregó su apoyo a Paula Narváez en mayo pasado, cuando Heraldo Muñoz bajó su candidatura.

Desde el sector, el diputado Rodrigo González afirmó que “lo que hemos discutimos no es si vamos a tener o no una candidatura única, de eso no nos cabe la menor duda. Vamos a tener la mejor candidatura en la forma más participativa (…) Hay que buscar la mejor forma y en eso estamos conversando”.

Concuerda con esta opinión el parlamentario Raúl Soto, quien aseguró que “hoy día la centroizquierda tiene el deber de tomar buenas buenas decisiones para trazar el camino hacia tener una candidata única de Unidad Constituyente que presente un proyecto al país”.

“Evidentemente, en algún momento, ya sea en primera o segunda vuelta, tendrá que conversar con el candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad o con otros nombres que puedan surgir de la oposición”, añadió con respecto a los acuerdos que puedan darse en el futuro.