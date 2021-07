Tras emitir su voto acompañado de su familia, el candidato independiente en la primaria presidencial de ChileVamos, Sebastián Sichel, se refirió a sus posibilidades de victoria.

“La vida no se me va por ganar o perder una elección presidencial. Tengo una familia preciosa y estoy feliz de mi propia vida. Ojalá ganemos, pero si no, voy a seguir ayudando donde se pueda”, afirmó el expresidente de BancoEstado.

Consultado respecto a un video que se viralizó en redes sociales, donde en una antigua entrevista con Canal 13 Sichel califica a Augusto Pinochet como “el hombre más malo del mundo“, y cómo podía afectar esto a sus votos provenientes de la derecha más dura, el precandidato presidencial declinó pronunciarse sobre el tema.

“Es algo de lo que no me voy a hacer cargo. Esto es clásico de los últimos días de la campaña. Es exactamente lo que no quería. Nos polariza”, afirmó escuetamente.

Respecto de cómo podía ser coherente en dirigir un mensaje de cambio tras haber formado parte del gobierno del presidente Piñera, Sichel refrendó su rol y dijo que no eran excluyentes.

“Siempre he dicho que estoy orgulloso de haber sido ministro del presidente Piñera y presidente de BancoEstado, pero las elecciones se tratan de futuro de verdad. Yo creo que los chilenos optan por el futuro, pero si no hubiera sido ministro no estaría parado acá, y no tengo ni un complejo en reconocer eso”, aseveró.

Finalmente, Sichel agregó que su conglomerado es mucho más que ‘la derecha’, siendo una alternativa más válida a la que representan los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y Daniel Jadue.

“Creo que esta es una coalición distinta: es el centro, independientes, es la centroderecha. Es una coalición más diversa. Si seguimos refugiándonos sólo en la resistencia al cambio nos va a ir mal. Creemos que la vida de los chilenos sin duda va a ser mejor si nosotros gobernamos que si gobierna la extrema izquierda. La democracia es ampliar los márgenes de lo posible”, finalizó.

Escucha aquí las palabras de Sebastián Sichel: