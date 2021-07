El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, entregó detalles sobre las primarias presidenciales de este 18 de julio, que serán realizadas entre las 08:00 de la mañana y las 18:00 horas en día único.

El servicio electoral determinó fusionar las mesas receptoras: Se fusionaron 2 mesas que tengan un máximo de 700 electores, en las comunas que tuvieron más de un 50% de participación, en las elecciones de mayo.

También se unieron tres mesas en una, con un máximo de 1.050 votantes, y en el extranjero, se juntaron dos mesas en una, y con esto, se bajó de 47 mil a 16 mil mesas, y las 282 mesas en el extranjero bajan a 169.

Esto reduce la cantidad de vocales de mesa, y también hace cambios de mesa, por lo que Andrés Tagle llamó a los designados a conocer si fueron movidos. Quienes lo hagan por primera vez, no tendrán capacitación, pero ya están los instructivos en la página del Servel.

Tagle explicó, que esto podría traer cambios de centros de votación para los votantes.

Desde lo sanitario, la Asociación Chilena de la Seguridad, a través del especialista, Claudio Segura, entregó una serie de recomendaciones para mantener una buena tendencia de los sufragios, en pandemia.

Pueden votar los afiliados a todos los partidos de cada pacto electoral, y todos los electores independientes habilitados con su derecho a sufragio en el país, y en el extranjero. Hablamos de 14 millones 627 mil personas y 65 mil, respectivamente.

No pueden votar los afiliados a partidos que no están en los pactos electorales, ni quienes no estén habilitados en el padrón electoral.

Habrá dos cédulas: una para independientes, y otra para militantes. Los independientes sólo pueden votar por una de las 6 pre-candidaturas. Si votan por ambas listas, el voto quedará nulo.

Los vocales de mesa tienen la obligación de guardar reserva de qué cédula le entregó al elector, sin darla a conocer. Incluso, tienen sanciones en la ley electoral, que pueden llegar a las 50 UTM.

El Servicio Electoral proyecta que será una elección rápida, y a eso de las 20:00 horas del domingo debiese haber suficiente claridad, de quiénes fueron los vencedores.