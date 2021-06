Un informe publicado recientemente por el Laboratorio de Biología Computacional, Ciencia & Vida, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la USS, analizó los datos epidemiológicos disponibles hasta el 24 de junio pasados para obtener luces sobre la eficacia de las vacunas contra el covid-19 en Chile.

El trabajo, liderado por los científicos Alejandro Bernardin, Nicole Krumm, Enzo Guerrero, César Ravello, Samuel Ropert, Tomás Villaseca y Tomás Pérez-Acle, concluyó que la protección otorgada por las vacunas -contra la infección y desarrollo de la enfermedad grave- fue transitoria. Asimismo, a la fecha del reporte, se habría perdido entre los mayores de 70 años y ya está disminuyendo rápidamente en el segmento de 60 a 69 años.

Por tanto, ante dicha información, plantean que es urgente vacunar con una tercera dosis, para hacer frente también a la llegada de la variante Delta al país.

Más aún cuando este domingo se registró un récord en el aumento de pacientes UCI en ese segmento etario.

En tanto, respecto a la esperada inmunidad de rebaño, señalan que “debido a las limitaciones de eficacia de Coronavac, no es posible alcanzar la inmunidad de manada contra la infección aún cuando se inoculase al 100% de la población”.

No obstante, para lograr dicha inmunidad de rebaño respecto a desarrollar síntomas graves, “necesitamos inocular al 85% de la población con la vacuna Coronvac, situación que actualmente ocurre en la población sobre los 60 años. Sin embargo, aun se desconoce el efecto que la variante Delta pueda provocar sobre esta protección”.

Pese a dichas advertencias, aquello no quiere decir que la vacunación no haya servido hasta ahora. Los datos de incidencia de casos de vacunados v/s no vacunados es abismante en favor de la real protección de la vacuna. De hecho, estos datos podrían sugerir que no es que la vacuna se hizo menos efectiva, sino que el aumento UCI en mayores de 70 es porque el virus está realmente atacando a todos los no vacunados y saltándose a los vacunados.

Así lo muestran los datos exhibidos por el Minsal en las últimas 2 semanas, y que fueron actualizados ayer sábado en el balance covid.

De hecho, según explicó el experto en datos, Ernesto Laval, las cifras en el segmento mayor de 71 a 80 años son claras. De 900 mil vacunados, 81 ingresan a UCI en la semana. De 100 mil no vacunados, 53 ingresan a UCI en la semana. Es decir, 134 ingresan a UCI en la semana.

En cambio, si nadie estuviese vacunado de 71 a 80 años y se mantuviese la incidencia para los no vacunados (52,7), 527 personas ingresarían a UCI en vez de 134 en la semana. Los actualmente vacunados, en vez de ser 81, serían 474 ingresando a UCI (es decir, al 83% los protege la vacuna).

