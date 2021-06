Durante la tarde de este lunes sesionó la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde Máximo Pavez, subsecretario general de la Presidencia, confirmó que “van a haber flexibilizaciones” en el Plan Paso a Paso.

Fue el presidente de la instancia, el diputado Miguel Crispi (RD) quien le señaló a Pavez: “Me parece subsecretario… que… que mañana tengamos que votar sin la información de las modificaciones que van a hacer…”.

“Es decir, ustedes están hoy en una conversación con la UDI, en relación a las modificaciones del Toque de Queda por fase y el regreso a clases, buscando los votos para aprobar una medida de alto impacto y esas modificaciones no las van a anunciar mañana. Yo pensaba que las iban a anunciar en esta reunión, porque de eso se trata, se trata de que podamos votar con la información disponible y que no tengamos posiciones de trinchera”, sostuvo.

Asimismo, emplazó directamente a Pavez, señalándole que “a lo menos como presidente de la comisión de Salud me parece que es impresentable que teniendo en el mapa, habiendo tomado la decisión de que van a anunciarnos las modificaciones la próxima semana, no lo hagan el día de mañana o al menos algunas generalidad”.

“Yo no le voy a pedir que me diga el coeficiente que van a modificar para las cuarentenas, pero dígame en qué fase del Plan Paso a Paso vamos a tener Toque de Queda. Me parece que es razonable, que no es mucho pedir”, declaró.

Ante esto, Pavez replicó al emplazamiento de Crispi señalando: “A usted presidente: No estoy mandatado para poder, en esta sesión, con la buena voluntad que hicimos con Segpres de concurrir… yo no estoy mandatado ni estoy en condiciones de poder yo advertirles en esta sesión cuáles van a ser las medidas que se van a cambiar”.

“Pero no tengan ninguna duda que a la luz de la experiencia del fin de semana, de los constantes aportes de la comunidad científica, van a haber modificaciones del Plan Paso a Paso, de eso no hay ninguna duda, decir lo contrario sería faltar a la verdad”, adujo.

Asimismo, confirmó que “van a haber flexibilizaciones, van a haber nuevas formas de comprender dentro de la lógica del Paso a Paso. Eso va a ser así y va a ser anunciado por las autoridades”.

“Yo le pediría paciencia para que el día de mañana los ministros respectivos que tienen autoridad mucho más alta que la mía puedan dar a conocer los argumentos en la Sala y en eso nosotros… No tenga ninguna duda que la Cámara de Diputados va a tener a la vista todos los argumentos necesarios para poder tomar una buena decisión, y no tengo ninguna duda, va a ser el respaldar esta medida. Con buenos argumentos y con buenos compromisos del Gobierno”, finalizó.