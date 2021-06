Como una manera de anticiparse a la pugna que habrá con los delegados presidenciales, los gobernadores recién electos pidieron al Senado una Ley Corta, para dar mayores atribuciones a sus inéditos cargos y resolver temas tan domésticos, como en qué edificios deberán instalarse.

Este martes se desarrolló una reunión vía telemática entre la Mesa del Senado, presidida por la DC Yasna Provoste, con los gobernadores regionales electos, luego de la segunda vuelta que se realizó el domingo.

En la oportunidad, el tema central planteado por las flamantes autoridades fue la descentralización. Sin embargo, en específico, uno de los puntos más comentados fue la necesidad de dar mayores facultades a las nuevas autoridades y también poder ocupar los edificios públicos que históricamente han utilizado las máximas autoridades regionales.

El primero en plantear este punto fue el gobernador electo por Los Lagos, Patricio Vallespín, quien acusó una “mirada pequeña” en los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, especialmente respecto al financiamiento regional.

“Si el Gobernador electo por los ciudadanos ni siquiera puede coordinar el proceso de manejo de la inversión en el territorio y lo hace el Delegado Presidencial, es un contrasentido casi inaceptable”, cuestionó.

En ese sentido, el gobernador electo del Bío Bío, Rodrigo Díaz, coincidió con lo planteado por Vallespín, enfatizando en la necesidad de una Ley Corta.

Una Ley Corta

“Creo que es importante tener una Ley Corta, rápida, de ésas que salen en dos semanas, que establezca la dignidad de esta función”, pidió. “El dinero es importante, y hay dineros que hoy no llegan a las regiones, el 50% de los dineros de la Ley Espejo del Transantiago no llega a las regiones”, ejemplificó Díaz.

“Tenemos muchas expectativas de la ciudadanía, que con las facultades que tenemos, se hacen más difícil poder ejercer”, concluyó.

Su propuesta fue respaldada por otros de sus colegas, como Pablo Silva, de la región de O’Higgins, quien sostuvo que “es fundamental que el Senado nos ayude a corregir algunas cosas planteadas”.

“Tiene que haber una mirada del Senado, conversar con el Gobierno para que efectivamente haya una definición a nivel nacional, cosa que podamos funcionar, sino esto va a ser meramente decorativo”, señaló.

Sin embargo, otros pidieron poner “realismo” a la discusión, como lo planteó el gobernador capitalino, Claudio Orrego, quien se declaró “escéptico” de conseguir mayores atribuciones para el cargo en los próximos seis meses. Aunque, propuso avanzar con la que denominó “facultad de firma”.

“Puede que en el corto plazo no me transfieran el Serviu, ni Vialidad, pero si no se pueden priorizar obras en la región que no pasen por el acuerdo con el Gobierno Regional, vamos haber hecho una transferencia automática de poder gigantesca”, afirmó.

Las culpas

Al respecto, algunos senadores presentes en la sesión, como el independiente Carlos Bianchi, responsabilizaron al oficialismo por esos “vacíos” que se generan por ejemplo ante catástrofes, donde el liderazgo lo tiene que asumir el Delegado Presidencial.

Más drástico, el senador Alejandro Guillier apuntó a los anteriores Gobiernos, incluso de la expresidenta Michelle Bachelet, asegurando que sus ministros del Interior de la época no eran partidarios de la regionalización.

“Vamos a tener que construir el cargo para poder avanzar, no veo espacios ni quórum para sacar una Ley de Renta Regionales, porque es atribución exclusiva del Gobierno, y el Gobierno no quiere terminar en su periodo con los gobernadores empoderados”, fustigó.

Provoste promete legislar proyectos

Por último, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó que ya hay iniciativas pendientes de discutir en el Congreso, algunas de las cuales incluso están recién en primer trámite legislativo, por lo que se ve poco probable que se aprueben antes de que asuman los gobernadores el 14 de julio.

“Efectivamente es importante empujar, no solamente una Ley Corta que está actualmente, sino como Rodrigo Díaz lo proponía, a lo mejor pensar en otra Ley Corta que aborde algunos temas puntuales”, dijo Provoste.

Sin embargo, agregó que “es bien mito que se requiera su aprobación antes del ejercicio de la función del gobernador regional, porque no nos cabe ninguna duda que el contralor va a dirimir siempre las controversias que puedan existir, pero es importante que se acelere”.

Pese a todo, la presidenta del Senado se comprometió a presentar un proyecto de ley para establecer el domicilio de las nuevas autoridades regionales en las ahora ex Intendencias Regionales y terminar con una de las pugnas que se avizoran con los delegados presidenciales por la falta de una legislación concreta.