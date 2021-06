Respecto a las tres iniciativas de retiro de fondos desde las AFP, hasta el 30 de mayo los trabajadores del país retiraron US$48.715 millones desde las arcas de las Administradoras de Fondos de Pensiones, según información de la Superintendencia de Pensiones.

Para tener un margen con el que comparar dicho monto, cabe precisar que el Producto Interno Bruto anual de Bolivia, por ejemplo, es de US$43 mil millones; mientras que el de Uruguay, de US$55 millones, según precisó La Tercera.

Según la información de la Superintendencia de Pensiones, se registraron alrededor de 24.700.000 transacciones de pago por concepto de retiros. Si se disgrega dicha información, el primer retiro ha sido solicitado por 10.726.457 de persona, equivalentes a US$ 20.772 millones; el segundo, por 8.209.435 afiliados, equivalentes a US$ 16.441 millones; por el tercero, en tanto, por 5.767.192 personas, que se traducen en US$ 11.502 millones entregados.

En tanto, las administradoras que registran más procedimientos de pago son Provida, con 10.276.895 solicitudes; Habitat, con 8.314.313; y AFP Capital, con 6.691.476.