El Colegio Médico (Colmed) publicó este miércoles un comunicado, donde indica que el Gobierno le confirmó oficialmente que la mesa covid-19, que asesora al gobierno en el manejo de la pandemia, no cuenta con actas o registros, por ser haber sido formalizada.

De acuerdo al comunicado del Colmed, solicitaron al Gobierno -vía transparencia- los detalles respecto a la mesa Covid-19, la manera en que toma las definiciones, cómo o quiénes participan y asesoran al presidente Sebastián Piñera en la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia.

Pero desde el Gobierno y con un documento firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, les respondieron que la instancia no existe formalmente, por lo que no hay registros o documentos al respecto.

“En consecuencia, y dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada “Mesa Covid-19” y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado”, indica el documento.

En la respuesta, el Gobierno se limita a contestar que el ministro de Salud, Enrique Paris; el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac y la misma Daza, participan de reuniones de coordinación.

Desde el #Colmed hemos pedido transparencia con el manejo de la pandemia, solicitamos información de quiénes conforman la Mesa Asesora #Covid19 a lo que el Gobierno respondió que no tiene funcionamiento formal e informa que no hay actas, ni integrantes

➡️https://t.co/2VK70K4LrY pic.twitter.com/GVNkqSpdq8 — Colmed Chile (@colmedchile) May 26, 2021

Además, indican que la “Mesa Covid” es una expresión común para referirse al trabajo interministerial, pero que no está normada. Igualmente, indican que las medidas implementadas en el plan paso a paso han sido tomando en cuenta las sugerencias de la Mesa Social Covid-19 y el Consejo Asesor (que son instancias diferentes).

Desde el Colegio Médico expresaron su disconformidad con la respuesta, cuestionando cómo se han tomado decisiones como autorizar casinos en la fase 2 del plan paso a paso, el permiso de vacaciones y ahora el pase de movilidad.

“Es preocupante la respuesta del Ejecutivo mediante Transparencia porque se reconoce que las decisiones para el manejo de esta crisis en el país se toman sin que exista una instancia formal, ni con un funcionamiento normado y trazable en el tiempo. Va en contra de toda lógica sanitaria y es muy serio no poder conocer a los integrantes, no poder analizar las actas y no contar con criterios conocidos”, comentó el presidente (s) de Colmed, Patricio Meza.