El diputado Miguel Mellado (RN), del distrito N°23 de la región de La Araucanía, repudió el asesinato de un carabinero en la comuna de Collipulli.

El parlamentario expresó que los autores del crimen son “terroristas” que han dejado a una familia sin sustento y a sus hijos sin su padre.

“No sólo es dantesco lo que está viviendo La Araucanía, sino que se lo hemos dicho en repetidas oportunidades al mismísimo presidente de la República y a sus ministros, que esto no da para más. Ya basta de tener mártires de instituciones, de agricultores, de contratistas, de parceleros, de personas que son asesinadas a mansalva como este carabinero”, señaló.

Con respecto a los sucesivos hechos de violencia que se han registrado en la región, el congresista sostuvo que las personas deben encontrar los métodos para defenderse por su propia cuenta.

“Esto ya pasó a otro color y lo único que queda si a Carabineros no se le respeta, si a la Policía de Investigaciones no se le respete, si al Gobierno no se le respeta, es que los agricultores, los contratistas forestales tengan que armarse para defenderse”, dijo.

“Esto significa que no hay Estado de Derecho y que La Araucanía no existe en el mapa de Chile para este Gobierno”, cerró el diputado Mellado, apuntando contra el Ejecutivo.