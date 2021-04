La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró el contenido del fallo de la Corte Suprema respecto al rechazo de la solicitud de su remoción, que se le dio a conocer este viernes.

Recordemos que el 15 de marzo el máximo tribunal de justicia del país rechazó el requerimiento de remoción presentado por diputados de Chile Vamos, tras una controversia desatada por un spot musical.

“Me alegra muchísimo no sólo el resultado que habíamos conocido de la decisión de remoción de este fallo contundente, sino que además leer cómo la excelentísima Corte Suprema en este voto de mayoría de 20 ministros y ministras de nuestro país, lo que hace es relevar el reconocimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, señaló Muñoz.

Agregó que el fallo evidenciaría “la necesidad que tenemos como país de hacer el tránsito y el cambio de paradigma efectivo para dar cumplimiento a las exigencias que impone la Convención sobre los Derechos del Niño, y cómo precisamente desde esa perspectiva el trabajo que la Defensoría de la Niñez ha realizado en este ámbito va en línea con aquellas exigencias que tiene en su legislación”.

A su vez, la defensora valoró que el documento reconoce explícitamente la necesidad que existe de reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y tratarlos como tal.

Destacó que el fallo “releva el peligro que tiene que se utilicen estos mecanismos de remoción entregando información que no se condice con la realidad, particularmente en razón de unos de los capítulos de la petición de remoción que ciertamente no tenía asidero ni fundamento, en términos de que aquellos hechos no eran como habían ocurrido en la realidad”.

Patricia Muñoz manifestó que seguirá en su labor y que “ningún tipo de amedrentamiento ni acción de esta naturaleza va a impedir que siga desarrollando mis funciones que están centradas única y exclusivamente en el resguardo efectivo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, sin distinción alguna”.