Luego que el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC) ratificara la resolución de presentar al alcalde de Recoleta Daniel Jadue como candidato a la presidencia, el presidente de la tienda, Guillermo Teillier, enfatizó que están abiertos a crear alianzas con partidos de la oposición.

A eso sumó la idea de llegar a primarias con toda la oposición.

No obstante, el líder del partido dijo estar consciente que no sabe si esta opción podrá surgir realmente, “por eso es que nuestro llamado es a compartir con nuestro aliados más estrechos ese camino”, dijo.

En la misma línea, desde el PC manifestaron que no crearán lazos con quienes no apoyen la candidatura del jefe comunal y esperan que, si no se llega a un diálogo para las primarias, en una segunda vuelta se secunde al candidato de oposición sin condiciones, con el fin de derrotar al oficialismo.

Por su parte, el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, señaló que consideraba que en estos momentos de crisis, y ad portas de una elección histórica, la nominación de candidatos a la presidencia le parece una desconexión total.

En la vereda del frente, el senador Iván Moreira (UDI) manifestó que, a su parecer, la candidatura presidencial de Jadue derrumba la postulación de cualquier otro candidato de oposición.

Si bien desde el PC declararon que después de la mega elección del 15 y 16 de mayo se podrán aclarar más los caminos que tomarán como parte de la oposición, es importante recordar que el 20 del mismo mes se deben inscribir los candidatos ante el Servicio Electoral (Servel).