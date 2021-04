Esta mañana comenzó la discusión del proyecto que permitiría un tercer retiro de los fondos previsionales en el Senado, instancia en donde se debatirá de forma general y particular.

La iniciativa llega a la Sala después de ser aprobada ayer en la comisión de Constitución, mesa de trabajo que introdujo cambios a las disposiciones sobre rentas vitalicias y realizó algunos ajustes sobre el pago de pensiones de alimentos.

Se prevé una larga discusión que podría extenderse por cerca de 10 horas, ya que cada parlamentario tendrá un tiempo de siete minutos para defender su decisión.

La votación en general podría efectuarse a eso de las 15:00 horas, para dar paso a la votación en particular de las 18 indicaciones que se presentaron al proyecto. De ser aprobada, la iniciativa sería despachada a la Cámara de Diputados cerca de las 20:00 horas.

Durante la discusión, más de la mitad de los senadores ya ha anunciado su voto a favor, lo que se traduce en 26 parlamentarios hasta el momento.

Entre ellos, se encuentra el congresista del PS, Carlos Montes, quien señaló que “creo que esto es necesario y tiene base constitucional, el argumento principal es la necesidad de la familia en esta sociedad tan desigual. Llevamos un año, la gente ha gastado sus ahorro y se tiene miedo, no se sabe qué pasará más adelante”.

El excandidato presidencial, Alejandro Guillier, también expresó su apoyo al proyecto y tuvo palabras para el requerimiento que presentó el Gobierno ante el TC. “Quiero dejar testimonio de mi molestia con la actitud del Presidente Piñera de enviar este proyecto de Ley al Tribunal Constitucional sin siquiera haber escuchado el debate y conocer la votación de este Senado. No acepto censuras ni amenazas de ir al Tribunal Constitucional”, sostuvo.

Desde la DC, la senadora Carolina Goic afirmó que “espero se haga realidad para cumplir con las expectativas de tantas personas que están esperando el alivio que significan estos fondos, y con la misma claridad quiero decir que esto, si bien es una buena noticia para mucha gente, a la vez representa una mala noticia para Chile, porque es la evidencia de un fracaso colectivo”.

No tan sólo representantes de oposición han manifestado su voto a favor, sino también desde Chile Vamos. El senador Manuel José Ossandón, de RN, indicó que “no creo que esta sea una buena política pública, pero voté a favor, porque he estado en la calle con la gente y hoy se está pasando hambre”.

Por su parte, Iván Moreira, de la UDI, manifestó que “si es irresponsable votar por este tercer retiro, bendita irresponsabilidad por darle qué comer a la gente que sufre, y eso a mí no me va hacer de izquierda, si no que como hijo de Dios, me hace una persona más humana, más cristiana, poniéndome en el lugar de la gente que yo no voy a abandonar”.

Desglose del proyecto

Según el proyecto, serían beneficiados todos los afiliados al sistema de AFP, a excepción de las autoridades públicas. Además, a diferencia de los anteriores retiros, en esta ocasión también podrían retirar el 10% de sus ahorros los jubilados a través de renta vitalicia.

Si el 10% de los fondos acumulados es menor a 35 UF ($1 millón), se podrá retirar la totalidad de los ahorros. En cambio, si el monto es mayor a esta suma, se podrá retirar hasta un máximo de 150 UF ($4,3 millones).

Este beneficio podrá ser solicitado hasta un año después de publicada la ley. Asimismo, se encuentra exento del pago de impuestos y de reintegro de los montos.