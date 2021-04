El ministro de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, defendió este jueves la carta enviada por el comité político de La Moneda, respaldando la decisión del presidente Sebastián Piñera de acudir al TC para bloquear el proyecto de tercer retiro.

La misiva fue firmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; de Desarrollo Social, Karla Rubilar; de Hacienda, Rodrigo Cerda; el vocero Jaime Bellolio y el mencionado Ossa, donde descartaban que la decisión de acudir al TC había causado divisiones en La Moneda.

Este jueves, Ossa defendió la difusión de la carta y afirmó que lo hicieron para demostrar que quieren seguir trabajando por Chile.

“Quisimos aclararlo, porque es importante que Chile sepa que lo único que queremos en forma conjunta, seguir ayudando a Chile, no hay otra lectura”, indicó.



“Nosotros de forma espontánea, ante una versión de prensa, que nos pareció que no era precisa, consideramos que era una buena señal de que las divisiones no existen”, añadió.

También evitó contestar las declaraciones del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien aseguró que la carta había sido una demostración de “amateurismo político”.

“Quisiera mandarle un cariñosos saludo a Mario Desbordes e invitarlo a seguir trabajando por Chile”, respondió el ministro.