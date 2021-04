El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la decisión del Gobierno de recurrir al TC por el proyecto del tercer retiro y la amenaza de una posible acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado aseguró que “nosotros no vamos al TC porque no queremos ayudar a las personas, vamos porque es el último momento para salvar la reforma a las pensiones de los chilenos. Entonces, cuando hablamos de indolencia, me parece que no es la forma de referirse los unos a los otros”.

Sobre la idea de llevar a cabo un juicio político contra el mandatario, esbozada por diversos sectores de la oposición, Ossa afirmó que “es una jugarreta política de mala fe. Lo que tenemos que hacer es dialogar y conversar para ayudar a los chilenos, no entrar en la dinámica de las acusaciones constitucionales, que ya muchas sesiones legislativas hicieron perder el año pasado”.

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también se refirió al tema en conversación con Radio Agricultura. “Claramente, hay una cuestión política que es simplemente absurda, o sea, acusar constitucionalmente a un presidente por hacer uso de la facultad constitucional para defender la constitucionalidad de una medida que un tribunal dijo que es inconstitucional, es francamente absurdo”, señaló el exdiputado de la UDI.

“Es francamente absurdo, ridículo que algunos pretendan hacer eso, y significa que tienen poco aprecio por la democracia, que no pueden soportar que hayan personas que hagan políticas públicas distintas a las que ellos quieren, y amenazan con la violencia o con la destitución, esa no es la forma en la cual debe llevarse un debate democrático, tiene que llevarse a través de valorar las diferencias”, agregó.