Críticas de diversos sectores despertó el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear el proyecto del tercer retiro, que actualmente se discute en la comisión de Constitución del Senado.

Esta molestia incluso ha terminado en la idea de presentar una acusación constitucional contra el jefe de Estado, una medida que encontraría respaldo en ciertos parlamentarios de oposición.

Los aspirantes a La Moneda no se quedaron al margen y emitieron serios reproches contra el presidente Sebastián Piñera, acusándolo de estar desconectado de la realidad que viven los chilenos e instándolo a mejorar las ayudas sociales y económicas para la población.

La carta presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, aseguró que llevar el tercer retiro al TC afecta directamente a las personas más necesitadas y cuestionó su forma de actuar frente a otros hechos de la contingencia.

“En un acto de total desconsideración con la gente. Sebastián Piñera se pone del lado equivocado de la historia, infringiéndole un daño más al pueblo chileno. Un Gobierno que dice defender la Constitución cuando se perjudica a la ciudadanía y de olvidarla cuando las Fuerzas Armadas deliberan”, señaló.

Ayer por la noche, el candidato del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, hizo referencia a las manifestaciones que se percibieron en distintos puntos de la capital, como respuesta a la medida adoptada por el Gobierno en torno al retiro de los fondos previsionales.

“Mucho caceroleo esta noche. Población hace colas con desesperanza para recibir el Bono Clase Media o IFE. Por eso, que Piñera vaya al Tribunal Constitucional por tercer retiro es un portazo a la gente. Iremos con mejor equipo de abogados al TC para defender tercer retiro como única opción efectiva”, sostuvo.

Además, el excanciller agregó que Sebastián Piñera “quedará en la historia como un presidente sin liderazgo, cuya fortuna creció en pandemia mientras el pueblo se empobrecía”.

Desde la Democracia Cristiana, Ximena Rincón publicó un video en donde emplaza al mandatario a escuchar a la población y atender de mejor forma sus necesidades económicas. “Lamento, me indigna, me duele, que usted no sea capaz de asumir que su deber como Presidente de la República es velar por todos y todas los chilenos”, aseveró.

Pero las críticas no sólo provienen de la oposición, sino que incluso se dejaron sentir desde los mismos partidos que integran Chile Vamos.

Fue el caso de Mario Desbordes, exministro de Defensa y actual candidato de Renovación Nacional (RN), quien afirmó que “el Gobierno comete un error. Si el Tribunal Constitucional resuelve bloquear el retiro, el derrotado no será la diputada, o el diputado a, b o c. Es la gente de clase media que no recibe ayuda suficiente”.

“Invito al Gobierno a reflexionar. Aún hay tiempo de que patrocine el proyecto, que lo arregle. Que establezca mecanismos de reintegro. El único trasquilado es la gente. No hay otra alternativa. Es un tremendo error recurrir al TC”, agregó el exdiputado.