Ante la decisión del Gobierno de acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear el proyecto del tercer retiro, la directiva del Partido Socialista hizo un llamado a su bancada de diputados para que estudien una posible acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

A través de un comunicado, la colectividad afirma que el jefe de Estado “de forma persistente ha decidido no escuchar. No ha escuchado a la oposición, no ha escuchado a sus propios parlamentarios y no ha escuchado al pueblo de Chile. La situación es insostenible en todos los aspectos: en lo sanitario, en lo social y en lo económico”.

Ante este escenario, se agrega que “el deplorable manejo del Gobierno y la desidia e insensibilidad de Sebastián Piñera, nos impone una obligación ética y política de carácter ineludible”. Por ello, la mesa directiva del PS solicitó a los parlamentarios de la colectividad que reúnan antecedentes para llevar a cabo un juicio político contra el mandatario.

Cabe recordar que el jefe de bandada del Partido Socialista en la Cámara, el diputado Marcelo Schilling, aseguró ayer que no estaban disponibles para apoyar esta iniciativa. Según sostuvo, la oposición no estaba unida como para impulsar una acusación constitucional y que tal medida sólo le daría más unidad a Chile Vamos.

Sin embargo, en conversación con Radio Bío Bío, diputados del sector señalaron que sí están abiertos a respaldar un proyecto de este tipo, independiente de la decisión de la bancada.

Cabe recordar que la comisión de Constitución del Senado discutirá el proyecto del tercer retiro, en particular, durante este miércoles y se espera que esta misma semana pueda ser debatido en Sala.