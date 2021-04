El Frente Amplio anunció que interpelarán al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, luego que respaldarla las críticas del Ejército al canal de televisión La Red, por emitir un sketch donde parodiaban a un general que decía que no trabajaban.

El anuncio de la interpelación fue dado por el diputado y precandidato presidencial, Gabriel Boric, quien acusó que Prokurica estaba respaldando la injerencia de las Fuerzas Armadas en materias que no son de su competencia y vulneraban el principio de no liberación.



“Desde el Frente Amplio hemos decidido interpelar al Ministro de Defensa Baldo Prokurica por su respaldo a la recurrente injerencia de las FFAA en materias ajenas a su competencia vulnerando principio de no deliberación. Necesitamos 51 firmas. Defenderemos libertad de expresión”, indicó Boric.

El domingo, tras la declaración del Ejército contra La Red, se sumaron el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea (FACh) y Armada, que respaldaron la molestia contra el canal de televisión por emitir una parodia.

Además, la bancada emitió un comunicado donde indicaban que necesitaban 51 firmas para realizar la interpelación a Prokurica.



“Las declaraciones emitidas por las tres ramas de las FFAA constituyen un retroceso en materia de Estado de Derecho y libertad de expresión. El Gobierno, al respaldar aquello, muestra un elemental desconocimiento de los estándares internacionales sobre la libertad de expresión y pareciera respaldar las declaraciones que buscan intimidar a quienes critican”, dice el comunicado.

Además, sostienen que este episodio, se suma a las denuncias de espionajes ilegales a periodistas y a la ministra Romy Rutherford, que investiga casos de corrupción al interior del Ejército.