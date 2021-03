El aumento de casos nuevos y activos de covid-19 ha tenido su peor repercusión en el uso de camas UCI, las cuales están en el límite de la red hospitalaria de Chile, por lo que desde el Gobierno han planteado aumentar la capacidad del sistema de salud.

Ayer martes, la ocupación de camas llegó por primera vez a 3.259, superando la capacidad máxima que tuvo la red durante el primer peak de la pandemia en junio pasado (3.216), por lo que el 95% de la red de camas críticas se encuentra ocupada, consigna diario El Mercurio.

Ante la rápida ocupación de camas UCI, la autoridad sanitaria ha ido aumentando la red, pero el sistema se acerca rápidamente al máximo de camas que se pueden habilitar, pues el personal calificado para trabajar en esta área es limitado.

Frente a este escenario, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que estiman que para una semana antes de las elecciones se requiere que el sistema tenga 4.000 camas.

“La proyección que ha hecho Redes Asistenciales, que es casi exacta (…) es que vamos a tener 3.790 pacientes para el 6 de abril (…) Si vamos a tener 3.700 pacientes, lo ideal es tener 4.000 camas“, expuso Paris.

De esta forma, el sistema absorberá 500 pacientes y llegará a su mayor nivel de ocupación, a tan sólo 4 días de las elecciones del 10 y 11 de abril.

Pero el punto más complejo es la cantidad personal para aumentar la cantidad de camas UCI, según explican expertos, por cada 2 camas UCI se requiere al menos una enfermera supervisando.

El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, agrega que ahora sólo queda como estrategia reducir los contagios, pues el sistema de camas UCI está cerca del límite de su capacidad para “seguir creciendo”.



“Estamos muy cerca del límite máximo del sistema para seguir creciendo. Porque el crecimiento adicional que podemos tener es limitado, no desde el punto de vista del equipamiento, que no es el problema, si no el recurso humano. Por tanto, la variable que queda para manejar es la reducción de la demanda por la vía de disminuir contagios”, expuso Sánchez.