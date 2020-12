El jueves 17 de diciembre María Isabel Pavez fue vista con vida por última vez. Ese día la joven salió de su casa en La Florida para ser encontrada días después muerta en un departamento capitalino.

¿El principal sospechoso? El arrendatario del inmueble, un enigmático mexicano con quien mantuvo una larga relación sentimental y que hoy está bajo la lupa de la PDI y la Fiscalía.

Ambas instituciones llevan adelante una investigación catalogada como secreta, con el objetivo de esclarecer las últimas horas de la joven estudiante de Obstetricia de la Universidad Diego Portales.

Precisamente, la reserva con la que actuado la policía civil junto al Ministerio Público han impedido conocer detalles de las pesquisas lideradas por la persecutora Marjorie Carrillo Rosales.

Lo que se sabe

Pese a las numerosas interrogantes, lo que se sabe a ciencia cierta es que la joven asesinada mantuvo una larga relación sentimental con el hombre de nacionalidad mexicana conocido -hasta ahora- como Igor Yaroslav González González, un fanático del animé e integrante de grupos denominados “visual kei” que ingresó ilegal a nuestro país.

Así lo describen cercanos a la joven víctima de 22 años, quienes han usado las redes sociales para difundir fotografías y características físicas de quien sería el asesino.

Según cuentan, el único pololo que tuvo María Isabel es una persona antisocial, fanático también de la computación y solitario.

El tatuaje de una cruz en uno de sus antebrazos y una catarata en un ojo, el que se tapa con el pelo, serían las claves que permitirían reconocerlo y dar con su paradero.

Nombre falso y homicidio en México

Brenda Pavez, hermana de la víctima, también da luces de la persona que estaría detrás del femicidio.

En diálogo con BioBioChile, la familiar de María Isabel cuenta que Igor Yaroslav en realidad es una identidad falsa que habría utilizado el acusado -sobre quien hoy pesa una orden de detención– para ingresar ilegalmente a Chile.

Según apunta, su verdadero nombre corresponde a Carlos Humberto Méndez González, hombre de unos 36 años que sería el responsable de un crimen similar ocurrido en 2009 en contra de una joven de 17 años, quien había sido su pareja.

De acuerdo a lo relatado por Brenda, dichos antecedentes están en manos de la Interpol para intentar dar con su paradero.

Los mensajes

La familiar de la estudiante asesinada comenta además que posterior al funeral se encontró con “miles de mensajes en Messenger de gente que me daba el apoyo y que decía que lo vio”.

“Uno de esos mensajes era una chica de México, que me decía que el tipo era igual a uno que buscaban en México y me enviaba una noticia. Era igual, yo le envié la información de inmediato al subcomisario de la PDI. Él me pidió no difundir, no decir nada”, relata.

Inmediatamente -añade- la joven mexicana la puso en contacto con los padres de Itzel Barraza, la joven que fue encontrada muerta en Aguascalientes, una ciudad de la zona central del país azteca.

“Ellos (los padres) se contactaron ayer (domingo) conmigo, me llamaron, compartimos información y hoy día yo les pude confirmar que es la misma persona, es la misma persona que mató a su hija”, remarca Brenda.

“Desde la PDI me dieron la autorización de entregar la información, que él también es buscado en México por otro asesinato, ya está la Interpol haciéndose parte de esto, él mató a otra niña de 17 años en 2009 y ahí se fugó a Chile”, afirma.

Los vínculos con Izquierdo

Tal como se indicó, la joven universitaria fue encontrada muerta el miércoles 23 de diciembre, tres días después que su madre la reportara como desaparecida tras no lograr contactarse con ella por varias horas.

El cadáver de María Isabel estaba al interior de una habitación en un departamento de San Pablo con Almirante Barroso en Santiago Centro, presentaba una herida cervical de 15 centímetros provocada por un elemento contundente, de acuerdo a documentos oficiales.

Según se conoció tras el hallazgo, dicho domicilio era arrendado por Igor Yaroslav y corresponde a una propiedad del padre de Sebastián Izquierdo, líder de movimientos de ultraderecha y conocido por protagonizar incidentes en marchas del Rechazo.

En efecto, fue el propio Izquierdo quien aseguró a través de Twitter que lamentaba lo ocurrido y que estaba colaborando con la PDI para esclarecer el crimen de María Isabel, a quien mencionó como su amiga.

Este último punto fue aclarado por la hermana de la víctima, quien confirmó a BBCL que Izquierdo y María Isabel nunca fueron amigos.

En esa línea, apuntó que integrantes de La Vanguardia, movimiento de ultraderecha liderado por Izquierdo, eran cercanos al sospechoso, tal como circula en un video de redes sociales.

Apoyo del SernamEG

María Isabel Pavez Zamora se convirtió, según datos oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), en el femicidio consumado número 42 de 2020 en Chile.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, comentó este lunes que “como sociedad debemos entender, y esto es urgente, que la violencia de género es un problema social y no es un problema solo de las mujeres, porque tiene un impacto en la sociedad en su conjunto”.

“En el caso de María Isabel existe una orden de detención en contra del principal sospechoso de su asesinato y esperamos que las policías actúen con celeridad“, añadió la autoridad.

Por su parte, el SernamEG se hará parte de la investigación con las acciones judiciales competentes, buscando entregar la máxima ayuda a la familia de la víctima.