Los diputados de oposición presentaron este martes un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La iniciativa busca que los comicios se realicen el próximo 11 de abril de 2021, ante la “falta de respuestas desde el Gobierno y Parlamento y así legitimar el sistema democrático”.

Recordemos que las elecciones presidenciales y parlamentarias están agendadas para el 21 de noviembre de 2021. Para que esta reforma constitucional sea aprobada en el Congreso, requerirá necesariamente de votos que provengan del oficialismo, por tener un quórum especial.

El proyecto fue presentado por los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Rodrigo González (PPD), con el apoyo de otros parlamentarios como la diputada Marcela Hernando (PR), Gastón Saavedra (PS) y René Alinco (IND), entre otros.

Al respecto, los congresistas de oposición justificaron la idea ante la conducción que ha tenido el Gobierno, especialmente con la última decisión del presidente Piñera de acudir al Tribunal Constitucional, para impedir que se apruebe en el Congreso el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Yo quiero decirle al presidente Piñera, Presidente una vez más usted se equivoca, está enardeciendo a la gente, está haciendo mal la tarea como lo ha hecho en estos tres años”, criticó el diputado Mulet.

“Lo mejor es que de un paso al costado, en vez de recurrir al Tribunal Constitucional donde, obviamente, usted pretende negarle al Congreso el poder constituyente derivado del cual el Congreso es depositario también”, indicó el parlamentario.

En esa línea, el diputado González agregó que “el recurso ante el Tribunal Constitucional del Presidente es una medida completamente irresponsable, pareciera que el Gobierno quiere violencia, podría incluso suponerse una verdadera incitación a la violencia”.

Descartan que sea un proyecto antidemocrático

La diputada Hernando, por otro lado, descartó que se trate de un proyecto antidemocrático, como algunos colegas han señalado, especialmente desde el oficialismo.

“Algunos lo han calificado de antidemocrático este proyecto y a mí me parece que es todo lo contrario, o sea, estamos en presencia de un Gobierno que hace uso de un cuarto poder al acudir al Tribunal Constitucional y no solamente eso, tenemos un presidente que ha impuesto una cantidad de cambios en contra de la mayoría, y no solamente en contra de la gente que se ha manifestado en el último plebiscito, sino también en contra de este Parlamento”, criticó.

“Estamos todos disponibles para renunciar anticipadamente a nuestros cargos y que estos sean llevados a una elección democrática (…) Es una alternativa de salida a un conflicto que se ha ido agravando”, dijo la parlamentaria radical.

En esa misma línea, el diputado Saavedra apuntó a que “la política tiene que buscar una solución para ordenar los diferentes elementos componentes de esta relación entre el poder, el Estado y la sociedad civil, y hoy día tenemos un claro distanciamiento entre esos elementos”.

“Estamos acá para adherir a un proyecto que coloca en la arena política, una salida democrática al caos que hoy día vive el país”, explicó.

El diputado Alinco, por último, defendió el proyecto asegurando que servirá para combatir la corrupción incluso al interior del Congreso.

“Chile aparte de la pandemia del covid, tiene una pandemia que se llama corrupción. Y en este Congreso, también la corrupción está presente, por eso que nuestro pueblo no confía en nosotros”, sostuvo.

“Este es un gesto totalmente democrático, este proyecto no tiene ningún atisbo de golpe, ni de antidemocrático. Todo lo contrario, es un gesto realmente democrático para evitar posibles enfrentamientos y derramamiento de sangre en nuestro país”, concluyó.