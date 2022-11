37 años después de la primera de una serie de violaciones perpetradas por “la Bestia de Bondi”, la Policía australiana cerró las investigaciones de estos casos al identificar al violador en serie que aterrorizó a Sidney durante casi dos décadas.

Ese hombre que violó -o intentó violar- a unas 31 mujeres entre 1985 y 2001 en los apacibles barrios de la ciudad de Sidney, donde se encuentra la famosa playa de Bondi, se llama Keith Simms, según desvela un reportaje especial del programa 60 minutos, que se emitirá el próximo domingo.

El descubrimiento cierra un caso tras cuatro décadas de investigaciones pero irónicamente llega meses después de que Simms muriera el pasado febrero a los 66 años.

La identificación de Simms parece inequívoca. Esto, ya que las técnicas genéticas para identificar los cromosomas determinaron que las muestras de semen de doce de las víctimas coinciden con las suyas.

“No hay dos personas que compartan el mismo ADN, y por eso hemos podido llegar a esta única persona”, recalcó la detective Jayne Doherty, jefa de este comando policial.

Los otros 19 casos también han sido vinculados con él, conocido además como “El violador del Parque Centennial” o “El violador del chándal”, por el modus operandi.

Hunting the Bondi Beast. SUNDAY on #60Mins, inside the 40 year mystery. How they finally trapped a monster. pic.twitter.com/b7qTHE64Gv

— 60 Minutes Australia (@60Mins) November 21, 2022