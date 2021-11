La Policía de Australia capturó este miércoles al presunto capo de la droga Mostafa Baluch, apodado por las autoridades como el “Pablo Escobar” del país oceánico.

La detención ocurrió más de dos semanas después que este cortara el dispositivo electrónico de vigilancia que llevaba en su residencia en Sídney para huir.

Baluch, quien era uno de los hombres más buscados de Australia, es requerido por el intento de importar a Australia un alijo de 900 kilogramos de cocaína.

El cargamento fue confiscado en abril tras la interceptación por parte de las autoridades estadounidenses de un barco procedente de Ecuador.

El fugitivo de 33 años fue capturado esta madrugada en el estado de Queensland tras cruzar la frontera con el de Nueva Gales del Sur.

Allí la Policía lo descubrió cuando se escondía en un vehículo que era transportado en un camión.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó este miércoles en un comunicado que buscará la pronta extradición desde el vecino estado de Queensland de Balush.

Antecedentes indican que él financió individualmente ese alijo valorado en el mercado negro en unos US$199 millones de dólares (€233 millones).

BREAKING | NSW’s most wanted man Mostafa Baluch is back in police custody, found in the boot of a Mercedes… inside a shipping container… on a truck headed to Queensland. He’ll face court on the Gold Coast today as NSW Police apply for his extradition @7NewsSydney pic.twitter.com/ELllgBrlV6

— Laura Banks (@laurakatebanks) November 9, 2021