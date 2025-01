Mark Rutte, secretario general de la OTAN, acusó este miércoles a Rusia de intentar socavar las democracias, remarcando que para eso tiene como aliado a China, Corea del Norte e Irán.

Durante su intervención en Bruselas ante los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países de la Alianza, Rutte indicó que a poco más de cinco meses para la próxima cumbre de líderes aliados -que se realizará en junio en La Haya-, deben “seguir haciendo todo lo que podamos todos juntos para mantener a salvo a toda nuestra gente”.

“Rusia se esfuerza por debilitar nuestras democracias y mermar nuestra libertad. Y no está sola, tiene a su lado a China, Corea del Norte e Irán”, puntualizó. “Nuestra seguridad futura está en juego. La guerra de Rusia contra Ucrania continúa”, mencionó.

🗓 Today and tomorrow, NATO's Military Committee meets in Chiefs of Defence format at NATO HQ.

The meeting focuses on strengthening deterrence and defence of the Alliance, strengthening NATO's Partnerships around the world as well as supporting Ukraine#NATOCHoDs | #NATOMC

— NATO (@NATO) January 15, 2025