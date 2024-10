El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, culpó este miércoles a Estados Unidos y a países europeos de las tensiones en Oriente Medio, aunque guardó silencio acerca del ataque del martes contra Israel.

“La base de los problemas de la región es la presencia de actores como Estados Unidos y algunos países europeos que claman falsamente por la paz y tranquilidad”, dijo Jameneí en un encuentro con estudiantes en Teherán.

“Cuando la región se deshaga de ellos, no habrá duda de que las guerras cesarán por completo”, aseguró la máxima autoridad política y religiosa del país persa.

Sin embargo, Jameneí no hizo comentarios acerca del ataque de anoche con misiles balísticos contra Israel, aunque si lamentó el asesinato del líder de la milicia libanesa Hezbolá, Hasán Nasrala, en un bombardeo en Beirut el sábado.

“Estamos de luto estos días. La pérdida del señor Hasán Nasrala no es un incidente menor”, afirmó, aunque dijo que hablará sobre él y el Líbano más adelante.

El líder iraní dirigirá el viernes el rezo colectivo en la Universidad de Teherán, algo que no hace desde 2020 tras la muerte de Qasem Soleimaní, exgeneral al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), asesinado por EE.UU en Irak.

La Guardia Revolucionaría iraní aseguró que lanzó los ataques como represalia por los asesinatos de Nasrala y un general iraní el sábado, además de la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en julio en Teherán.

El ministro de Exteriores afirmó este miércoles que el Gobierno de Teherán da por finalizado su ataque a Israel, a menos que el Estado judío motive a nuevas ofensivas.

“Nuestra acción ha concluido a menos que el régimen israelí decida incitar a nuevas represalias”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en un mensaje en X.

“En ese caso, nuestra respuesta será más contundente y más poderosa”, advirtió el diplomático.

“Los facilitadores de Israel ahora tienen la mayor responsabilidad de controlar a los belicistas en Tel Aviv, en lugar de involucrarse en su locura”, concluyó.

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.

We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 1, 2024