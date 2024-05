Este martes se dio a conocer un vídeo en el que aparece hablando el rehén israelí, Sasha Trufanov de 27 años de edad, quien se encuentra en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, en momentos que se encontraba en el kibbutz de Nir Oz.

Pese a que el vídeo se difundió este 28 de mayo, no se conoce la fecha precisa en que fue divulgado y se desconoce si las imágenes son recientes, reseña Clarín.

La periodista Belkisse Rym Ennada khettache dio a conocer a través de su cuenta en X que las Brigadas Al-Quds publican un vídeo de un rehén israelí en el que expresa lo siguiente: “Mi nombre es Alexander Trufanov. A los ciudadanos de #Israel y a los manifestantes, en los próximos días escucharán de mí la verdad sobre lo que me pasó a mí y a decenas de rehenes en #Gaza, les pido que esperen con más paciencia”.

Al-Quds Brigades publishes a video of Israeli hostage:“My name is Alexander Trufanov,To the citizens of #Israel & the protestors, in the coming days, you will hear the truth from me regarding what happened to me & dozens of hostages in #Gaza,I ask you to wait with more patience” pic.twitter.com/cvInMQJghI

— Belkisse Rym Ennada khettache بلقيس ريم الندى ختاش (@Belkissek) May 28, 2024